Cuando la religión deja de ser religión

Desde hace mucho tiempo, y más ahora, la religión como tal ha dejado de ser religión para comportarse como un negocio. Un negocio muy rentable. En parte porque oculta la inmensa mayoría de sus ingresos y gastos mientras a la vez el Estado le da a través de subvenciones y otras dádivas más de once mil millones de euros anuales, además de no pagar el impuesto de renta, de multitud de exenciones fiscales. En resumen un verdadero paraíso fiscal la religión.

Y eso que la Constitución, esa por la que algunos partidos babean continuamente e indican que es la "biblia" que se debe cumplir a rajatabla, dice que "ninguna confesión tendrá carácter estatal".

Pues sí, la Constitución dice eso, pero 40 años después no solo se sigue la misma orientación franquista sino que cuando hablamos de economía los favores han aumentado.

La religión católica ha dejado de ser hace mucho tiempo religión para convertirse en un verdadero negocio

Y todavía se enfada el clero eclesiástico con lo de que se le quiere quitar lo que ha robado con las inmatriculaciones.

Lo que hay que hacer es anular el acuerdo con la Santa Sede de 1979 y el Concordato de 1953.

Y más cuando la Iglesia –y no es falta de respeto esta opinión– no sufre la crisis sino que disfruta de un verdadero paraíso fiscal.

En resumen, analizando la situación desde el punto de vista económico e incluso constitucional, la religión –y más concretamente la religión católica– ha dejado de ser hace mucho tiempo religión para convertirse en un verdadero negocio.

_____________

Ximo Estal es socio de infoLibre.