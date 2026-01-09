Si cuela, cuela; y si no, Venezuela...

Pasó lo que estaba previsto que pasara, aunque no todo. Porque Donald Trump no se ha atrevido a ocupar Venezuela. Y así, dejando todas las estructuras intactas del régimen chavista, no podrá cambiar o tumbar este. El hecho de haber preferido a la vicepresidenta para ocupar el cargo del presidente Maduro, ilegalmente secuestrado, indica la cobardía de Trump y su temor de que Venezuela se le convierta en un Vietnam...

En mi artículo anterior dije que el mundo, a menos que se opte por una guerra, no podía vivir sin unas normas consensuadas por todos los países, y no de manera unilateral como ha hecho EEUU. Lo que pretendía la Carta de las Naciones Unidas es precisamente eso: que no se vuelva a repetir una guerra mundial. Pero Donald Trump, con tal de hacer negocio, se pasa por sus cojones la ONU y el derecho internacional. Pero no sólo desobedece las reglas internacionales, sino también las leyes de su propio país. Poner en práctica la 'doctrina Monroe' de 1823, no es más que volver al siglo XIX. Esto es lo que sugiere la nueva estrategia de seguridad.

Que todo lo que ha ocurrido en Venezuela se haya visto en directo como una película del Oeste me libera de contar lo sucedido en Venezuela la madrugada del 3 al 4 de Enero de 2026. Casi todos los que nos consideramos demócratas lo hemos condenado de una u otra manera...

Me interesa destacar el interés del presidente Trump, aparte del negocio del petróleo y de otras riquezas de Venezuela, en no perder el control de lo que EEUU siempre ha considerado como su “patio trasero”, pero, sobre todo, no perder el control de una economía basada en el dólar americano...

Se ha querido comparar lo ocurrido en Venezuela con Putin respecto de Ucrania, o de China respecto de Taiwán. Pero a mi humilde entender no es posible tal comparación. Rusia invadió Ucrania después de que su ejército advirtiera de que EEUU y la OTAN estaban poniendo bases militares ante sus propias narices. Bastante tiene Putin con reconstruir su propio país, después de la hecatombe que supuso la caída de la USRS, como para meterse en una guerra con la UE. El hecho de que la OTAN y su secretario general, Mark Rutte, se haya inventado lo del ataque de Rusia a Europa, es un pretexto más de este “chupabotas” para seguir comprando armas a EEUU.

Como europeo, me gustaría que la UE tuviera su propia estrategia, pero ya que nuestros dirigentes son incapaces de ello, al menos no sigan la de EEUU y su presidente Trump

En cuanto a China y su conflicto con la isla de Taiwán, sólo afirmaré que la ONU reconoce a Taiwán como parte de China, y que los japoneses creen que la isla es un residuo de su “antiguo imperio”. En otro de mis artículos de 12-12-2025 escribí: "Así como EEUU ha optado por políticas coercitivas, China, en cambio, ha elegido la cooperación respetuosa con la idiosincrasia y la soberanía de cada Estado. Pekín ha priorizado la cooperación, mutuo respeto, y no intervenir en los asuntos internos de los países latinoamericanos".

Mientras tanto, los dirigentes de la Unión Europea siguen con el miedo a Trump y los negocios armamentísticos y petroleros de este neurasténico personaje. Ni el rey de España, ni la ministra del ejército español, hoy día de la Pascua militar, se han atrevido a nombrar a Trump y su metedura de pata en Venezuela.

Hasta el mismo Putin, ahora que está intentando halagar la vanidad de Trump y sus negocios, se ha permitido llamar “cerditos” a los miembros de la UE, antes la plana mayor de su ejército. Y está convencido, en caso de guerra, ganársela a los “revanchistas” europeos.

"Creían –dice Putin (elDiario/EFE de 17-12-2025)– que destruirían y desmantelarían a Rusia en poco tiempo. Y para ello se unieron a la administración estadounidense, con la esperanza de aprovecharse del colapso de nuestro país, recuperar lo perdido en periodos históricos anteriores y tomarse la revancha".

Como europeo, me gustaría –y con esto termino– que la UE tuviera su propia estrategia, pero ya que nuestros dirigentes son incapaces de ello, al menos no sigan la de EEUU y su presidente Trump, que, si los norteamericanos no lo remedian, llevará al país a la ruina, por no decir a una tercera guerra mundial, en la que nadie ganaría...

Aquí lo dejo...

_________________

Manuel Vega Marín es socio de infoLibre.