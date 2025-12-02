Todavía hay quien lo añora (poema)
Cuando le plantó su suerte,
murió el cruel dictador
después de causar dolor
hasta el día de su muerte.
Y al pie de su cuerpo inerte
también lloraron aquellos
que, a pesar de ser plebeyos,
adeptos al Movimiento,
no pasaron sufrimiento,
la opresión no fue con ellos.
Hay jueces y policías,
periodistas, militares…
que son vivos ejemplares
y subsisten hoy en día,
que muestran su simpatía
por la feroz dictadura.
No sufrieron la amargura
de sentirse acorralados,
ni de tener fusilados,
ni haber sufrido tortura.
Cincuenta años han pasado
y todavía le lloran
todos aquellos que añoran
aquel oscuro pasado,
pues no todo quedó “atado”,
como entonces fuera escrito.
Aunque mucho señorito
aceptó la democracia,
sin embargo, por desgracia,
aún queda mucho “fachito”.
Yo les digo a estos chavales
que hoy cantan el Cara al sol,
que es de ser buen español
no abrazar los ideales
de unos pocos generales
que nos lograron vencer,
para así favorecer
a una ultraaristocracia,
que piensa que es democracia
lo que a ellos viene bien.
A esos frívolos niñatos
que con Franco no han vivido,
a esos que nunca han sufrido
ni calumnias, ni maltratos,
que el hablar de asesinatos
les parece solo un cuento,
yo los pondría un momento
a sufrir, en los cuarenta,
una represión sangrienta
de venganza y escarmiento.
Que se imponga la cordura,
que impere la democracia,
que se olvide la falacia
de una blanda dictadura.
Que no triunfe una conjura
que nos pretende imponer
lo que impusieron ayer
porque es lo que a ellos les gusta,
cuando es una causa justa
lo que hay es que convencer.
________________
José Ramón Berné es socio de infoLibre.