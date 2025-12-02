Todavía hay quien lo añora (poema)

Cuando le plantó su suerte,

murió el cruel dictador

después de causar dolor

hasta el día de su muerte.

Y al pie de su cuerpo inerte

también lloraron aquellos

que, a pesar de ser plebeyos,

adeptos al Movimiento,

no pasaron sufrimiento,

la opresión no fue con ellos.

Hay jueces y policías,

periodistas, militares…

que son vivos ejemplares

y subsisten hoy en día,

que muestran su simpatía

por la feroz dictadura.

No sufrieron la amargura

de sentirse acorralados,

ni de tener fusilados,

ni haber sufrido tortura.

Cincuenta años han pasado

y todavía le lloran

todos aquellos que añoran

aquel oscuro pasado,

pues no todo quedó “atado”,

como entonces fuera escrito.

Aunque mucho señorito

aceptó la democracia,

sin embargo, por desgracia,

aún queda mucho “fachito”.

Yo les digo a estos chavales

que hoy cantan el Cara al sol,

que es de ser buen español

no abrazar los ideales

de unos pocos generales

que nos lograron vencer,

para así favorecer

a una ultraaristocracia,

que piensa que es democracia

lo que a ellos viene bien.

A esos frívolos niñatos

que con Franco no han vivido,

a esos que nunca han sufrido

ni calumnias, ni maltratos,

que el hablar de asesinatos

les parece solo un cuento,

yo los pondría un momento

a sufrir, en los cuarenta,

una represión sangrienta

de venganza y escarmiento.

Que se imponga la cordura,

que impere la democracia,

que se olvide la falacia

de una blanda dictadura.

Que no triunfe una conjura

que nos pretende imponer

lo que impusieron ayer

porque es lo que a ellos les gusta,

cuando es una causa justa

lo que hay es que convencer.

________________

José Ramón Berné es socio de infoLibre.