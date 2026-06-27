Trabajar hasta romperse

Muchos jóvenes, pese a ser una de las generaciones mejor formadas, reciben a cambio precariedad, salarios bajos, contratos inestables y pocas expectativas. Otros soportan cargas excesivas, falta de personal y tareas que no les corresponden. La empresa recorta y el peso cae sobre quienes se quedan.

Sanidad advierte de que la mala organización, las jornadas largas y las plantillas insuficientes pueden provocar trastornos mentales. El INSST (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) señala que las altas exigencias y el escaso control elevan hasta un 77% el riesgo de depresión. Además, el 40% de los trabajadores españoles declara sufrir estrés, ansiedad o depresión causados o agravados por el trabajo.

Hoy tengo a mi querido hijo con una depresión grave. Tiene 30 años. Se ha esforzado, ha hecho bien su trabajo y ha tenido que asumir tareas que no le correspondían porque la empresa recorta personal. Esa sobrecarga también le ha provocado lesiones cervicales. Está quemado, no porque sea débil, sino porque intentó cumplir hasta que su cuerpo y su mente dijeron basta. Ver a mi hijo así me causa mucha angustia e impotencia. No se lo merece; no porque sea mi hijo: ningún joven debería sufrir una depresión por estas razones.

Culpar al trabajador es como romper el termómetro porque la fiebre estropea las estadísticas

Que empresarios, jefes o encargados presionen a sus empleados no debería considerarse normal. El miedo al despido hace que muchos sigan trabajando incluso cuando ya están enfermos. Y cuando finalmente caen, algunos se permiten llamarlos "memos".

La baja no se pide como quien solicita vacaciones: la prescribe un profesional sanitario. Cuando alguien entra en una consulta y termina llorando por un dolor que ya no sabe si nace en el cuerpo o en la cabeza, algo va mal.

La precariedad, la sobrecarga, la inseguridad y la falta de reconocimiento pueden enfermar. Culpar al trabajador es como romper el termómetro porque la fiebre estropea las estadísticas.

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Carlos Brage es socio de infoLibre.