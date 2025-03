Trump, el gran empresariado y la democracia

No hay duda, Trump ganó con los votos de más de 77 millones de votantes. Es la democracia. Pero, con su discurso populista y ramplón, ¿hubiese ganado sin la ayuda del gran empresariado americano? Musk, como representante del triunfante empresario, ocupa un puesto destacado en un gobierno cuyo principal lema es "Hacer a América Grande Otra Vez". Este es el lema para liderar otra vez el mundo, aunque para eso tendría que conquistar a Canadá y por proximidad a Groenlandia. Vuelven otra vez los discursos huecos y grandilocuentes, dinamizados por una propaganda, hoy día una potente arma, dada la penetración en mentes poco críticas divulgadas por las redes, redes precisamente en manos de los poderosos empresarios que sustituyen la política por las finanzas. ¿Hubiese ganado Trump sin la ayuda del gran empresariado? ¿Los 70 millones de votantes votarían lo mismo sin la ayuda de las redes que ponen a los inmigrantes como los modernos pieles rojas que habrá que expulsar o encerrar en Guantánamo?

Siempre surge el debate sobre la democracia. Sin duda, la mejor manera de gobernar para unos, y la menos mala forma de ejercer la política, para otros. Está claro que no se daría el mismo resultado si el voto es emitido por ciudadanos educados en la concienciación social, que si la mayoría de los votos es consecuencia de un votante acrítico y supeditado a la propaganda. Por esto, la educación es el mayor enemigo de los totalitarismos y populismos. Pero la historia se repite. Hoy he visto un magnífico documental sobre la segunda guerra mundial, que pone en boca de los actores voz en base al movimiento labial, la influencia de los grandes empresarios en la invasión de toda Europa y Rusia por parte de Hitler y el nazismo. Hitler y su estado mayor visitan al empresario Krupp en su cumpleaños, lo felicitan por la gran labor para armar al ejército alemán. No solo motores para su parque móvil sino también cañones, tanques y un largo etc. que fueron utilizados para masacrar a media Europa y a millones de rusos. En el mismo documental se ve a una multitud de más de dos millones vitoreando a su líder, Hitler, el mismo que exterminó a judíos, gitanos y a todo aquel que no fuese rubio y con ojos azules. Pero no podemos olvidar que Hitler ganó las elecciones. ¿Emprendería Hitler una guerra con más de 50 millones de muertes sin esa multitud que le votaron, levantando el brazo y vitorearon masivamente sus conquistas ? ¿ Se habría atrevido Hitler a iniciar la segunda guerra mundial sin la ayuda del consorcio Krupp y empresarios afines? ¿Intentaría Trump desestabilizar al mundo sin la ayuda de su élite empresarial y el votante acrítico? Está claro, la pasividad del ciudadano también oculta a actores importantes causantes de las debacles del mundo que se sirvieron de títeres para trasformar la política en un negocio.

____________________

Eduardo Vazquez Martul es socio de infoLibre.