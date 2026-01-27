Trump, presidente interino de Venezuela … y más países

Sigue la farsa de la captura-secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Dos días más tarde del apresamiento, la Fiscalía de Estados Unidos modificó su acusación contra Nicolás Maduro, retirando la versión que lo señalaba como líder del Cártel de los Soles y ubicándolo ahora como cabeza de una red de corrupción, no como un capo del narcotráfico.

Sin embargo, el “gallito” de Trump reiteró sus señalamientos contra el régimen chavista, denunciando la existencia de cámaras de tortura en Venezuela y burlándose de quienes se manifiestan en respaldo del expresidente venezolano.

¡Imbécil donde los haya, este Trump!

Por otro lado, los gobiernos de Cuba y Venezuela publicaron una lista de 55 muertos durante la operación Resolución Absoluta, entre ellos 32 militares cubanos del grupo de élite conocido como las Avispas Negras, responsables de la seguridad de Maduro.

Luego, el “superpoderoso” ministro chavista Diosdado Cabello ha elevado a más de 100 los asesinados, militares y vecinos, como daños colaterales en la operación militar norteamericana.

Pero ni los jefes militares estadounidenses ni los de Venezuela dieron explicación alguna de cómo murieron muchos civiles venezolanos y/o militares cubanos durante los ataques de EE.UU.

Mientras, el gobierno de Cuba confirmó el domingo que 32 de sus ciudadanos, "quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior", habían muerto en los ataques estadounidenses en Caracas para secuestrar a Maduro. ¿Asesinatos que quedarán impunes?

Por su parte, hipócritamente, la nueva presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional en honor "a los jóvenes mártires que dieron su vida en la defensa de nuestro país". Y luego, ¿no hace nada ni protesta ni investiga este atroz ataque?

El equipo gubernamental de Trump justifica esta operación militar e intenta disipar su preocupación por la no aprobación del Congreso de EEUU. (Los ataques contra Venezuela y la detención de Maduro por parte de la Delta Force, la unidad de élite del ejército estadounidense).

Pero eso no le ha parado los pies ni las manos. Aunque en un futuro podría convertirse en un asunto espinoso para la administración Trump. Por ley, el presidente necesita de dicha aprobación si se trata de una operación militar estadounidense contra Venezuela.

Y es que el atrevimiento de Donald Trump es insaciable, pues ni corto ni perezoso aludió hace unos días a que él (y su país) gobernaría Venezuela durante un tiempo ahora que Maduro había sido derrocado.

Algunos analistas afirman que la administración Trump debe afrontar las consecuencias por sus acciones en Venezuela. Si no, podría haber repercusiones muy graves para otros conflictos latentes a nivel mundial, sobre todo teniendo en cuenta que la capacidad de la ONU para mantener un orden internacional basado en normas se ve claramente cuestionada. Pero hasta ahora no han podido hacer nada.

Ningún gabinete de abogados, o fiscales, de USA, Venezuela, UE o la ONU, ha denunciado la muerte (asesinato) de varios vecinos a la residencia del matrimonio Maduro, y no digamos de los guardias del presidente, que eran cubanos.

Una cosa es secuestrar a un presidente (captura ilegal). Y otra es asesinar además a personas inocentes, entre otros daños colaterales mortales que se deben investigar y penar.

Se debe exigir responsabilidad penal a Trump y a su equipo de gobierno a nivel nacional e internacional.

¿Y el secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte, de qué va, vacilando y humillándose ante Trump? Menos mal que aún hay algunos países serios en la OTAN. Los especialistas no dudan de que el ataque de EEUU a Venezuela supone una violación de la Carta de la ONU. Y más con la responsabilidad criminal de los 100 fallecidos (asesinados) en la “Operación Resolución Absoluta”. Pero creen que es muy improbable que Washington se enfrente a algún tipo de sanción por su capacidad de veto en el Consejo de Seguridad.

Por su parte, el embajador venezolano ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, ha denunciado en el Consejo de Seguridad la "violación flagrante" de la carta de la ONU y el derecho internacional por parte de Estados Unidos y ha reivindicado el respeto a la inmunidad, la liberación y retorno de Nicolás Maduro.

Varios diplomáticos de la ONU han acusado a EE.UU. de un "ataque armado ilegítimo carente de toda justificación jurídica contra Venezuela", que implicó "bombardeos sobre su territorio, la pérdida de vidas civiles y militares, la destrucción de infraestructura esencial y el secuestro del presidente y de su mujer."

Y para más inri están la intimidación militar a Groenlandia porque le apetece a Trump; los insultos y amenazas a Irán, y de paso a Colombia y a México. Todo para él y para el trumpismo y sus negocios de petróleo, operaciones inmobiliarias, venta de armamento, extracción de metales raros, etc.

Varios países (de la OTAN) acusan a Trump de incitar a la violencia y amenazar la soberanía de Groenlandia en una carta enviada a la ONU. En la misiva remitida al Consejo de Seguridad acusan a Trump de violar el derecho internacional (lo mismo que les dijo Irán a los enviados del mandatario yanqui).

Y es que el payasete Trump, en sus delirios imperiales, quiere "cargarse" la ONU y la OTAN actuales. No les sirven ya para sus intereses expansionistas.

Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre.