La UME y Feijóo

Señor Feijóo, la Unidad Militar de Emergencia (en adelante UME), es ejército de ESPAÑA y están bien preparados para apagar incendios en cualquier punto de nuestra patria, que para eso se creó. ¿O no quiere recordar la oposición tan miserable y odiosa contra José Luis Rodríguez Zapatero de un tal M. Rajoy, el PP de la Gürtel y los medios audiovisuales de derechas, que escupían llamas y odio contra la creación de la UME? Esos mismos medios al servicio del PP que le hacen la campaña contra el Gobierno de España y le escriben el discurso contra la España rural y sin decir una verdad. No sienten vergüenza los voceros del PP y Vox de seguir negando lo positivo de las políticas de prevención del medio natural en Europa y el mundo para salvar vidas de seres humanos.

El resto de mujeres y hombres militares profesionales del Ejército, debería saber Feijóo, no están preparados para la prevención de incendios; ponga un poco de sentido común y racionalidad en su discurso hueco. Exija a sus camaradas del PP, presidentes perezosos o vagos y presidenta negacionista que al menos no estorben a los profesionales forestales con tanto retrato para justificar lo injustificable: el abandono de los montes, bosques y masa forestal en las comunidades autónomas donde desGobierna el PP.

Don Alberto, cómo se puede ser tan mediocre y conocer tal mal el funcionamiento de las estructuras del Estado español... Y usted pretender gobernar ¿qué...? Si no sabe diferenciar el Ejército español por cuerpos y especialidades o si las leyes permiten tan a la ligera enviar tanques, carros de combate y a la Legión para apagar fuegos. ¿O detrás está ocultando los recortes, privatizaciones y el pastel forestal de los amigos y afines del PP?

¿Y dónde está el señor Juan Manuel Moreno Bonilla, destructor de Andalucía? Pregúntele por los recortes y los enchufes del PP. Pregúntele a Ayuso por qué desmanteló el PP los retenes de prevención de incendios y por qué no invierte en limpieza y desbroce de la masa forestal en el invierno para proteger los árboles en el verano. Y pregúnteles a sus zanguangos presidentes y presidentas del PP por qué no aplican la ley de noviembre de 2024 para profesionalizar el sector forestal, reconociendo sus derechos y deberes a las trabajadoras y trabajadores, que lo necesitan con urgencia; o por qué no aplican el artículo 148 de la Constitución española con más diligencia y menos NEGACIONISMO.

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre