Valencia es la tierra de las flores...

Ni soy independentista ni utilizo la lengua como base para la separación entre Cataluña y España. Es más, soy consciente que detrás de este tema se esconden intereses poco claros. Intereses de poder y de dinero. Pero una cosa es la utilización torticera del idioma y otra, muy diferente, las costumbres, la idiosincrasia de un pueblo que nos conecta con nuestra memoria histórica, con la herencia de nuestros antepasados.

El PP, o lo que es lo mismo, Franco, fueron los primeros detractores de las lenguas cooficiales en España. Cuando venían por aquí, nos decían que los catalanes, más que hablar, ladrábamos.

El PP, repito, Franco, ha intentado empequeñecer nuestras lenguas, y así, al catalán que se habla en la Franja Aragonesa le han llamado PAO. Y al que se habla en Valencia, valenciano.

Mossèn Alcover y Francesc de Borja Moll, mallorquines ambos, después de visitar todos los lugares de habla catalana para recoger palabras a punto de extinción, crearon el diccionario Catalán - Valenciano - Balear, que es el equivalente al diccionario Panhispánico, definido por la RAE como el perteneciente o relativo al conjunto de los países de habla española.

En Valencia, y antes también en Cataluña, el idioma era un símbolo de clase social: los pobres hablaban catalán, los ricos, castellano.

Diana Morant i Ripoll, nacida en Gandía y descendiente, igual que yo, de catalanohablantes, declaró hace poco más de una semana que ellos (los valencianos) tenían una lengua propia. Me pareció muy grave. En primer lugar porque demuestra una incultura total. En segundo, y más importante, porque una persona que solo habla castellano es imposible que conecte con la gente más humilde de su comunidad.

Raimon lamenta lo que han hecho los madrileños con su tierra, convirtiéndola en la playa (y otros añadimos: en el prostíbulo) de Madrid. Y todo, dice el cantautor, porque se han empeñado en negar el catalán.

No puedo ver a Mazón i Guixot, y no quiero hablar del payaso. Pero también declaro alto y claro que Diana Morant puede ser ministra del Gobierno de España, pero jamás presidenta de la Generalitat.

El único que me parece válido para ocupar este cargo –y si lo pensáis lo es, en la práctica– es Joan Baldoví.

Baldoví, aparte de un político honrado, es el representante del pueblo valenciano. Lo hemos visto en la prensa, en la televisión y en la radio.

Mientras tanto, Abascal y el PP son el ejército franquista que ha ocupado unas tierras que siempre fueron fieles a la República.

_______________________________

Mercè Carandell es socia de infoLibre.