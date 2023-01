Bullen los titulares con lo de Shakira. El mismo Évole abría el artículo en no sé qué medio digital, con “Lo de Shakira”. Uno de los referentes periodísticos de este país, escribía sobre el insulso affaire entre el Piqué, un tonto a las cuatro donde los haya, y la Shakira, que tiene la habilidad de hacer business con un pato mareado. En esta ocasión los hace con Bizarrap, un mediocre rapero que no se quita las gafas de sol ni para ir a mear. Rollo en plan despecho, al más puro estilo de Paquita la del barrio. No me jodas, Jordi.

Hay músicos con mucho talento en este país que comen mierda y pasan frío, Jordi. Gente que toca en las bocas de metro o en Gran Vía, si les dejan. Gente que obviamente no tiene los medios y el equipo de la Shakira y que por supuesto no pasean sus movidas despechadas por la Vie en Rose, estos músicos y letristas viven a diario en La vie Noire y no esperan que pase el figura de Bizarrap y les componga un tema. Ellos lo hacen mejor y sin gafas de sol Gucci.

Hay músicos con mucho talento en este país que comen mierda y pasan frío, Jordi. Gente que toca en las bocas de metro o en Gran Vía, si les dejan. Gente que obviamente no tiene los medios y el equipo de la Shakira

Me la suda lo de Shakira y el Piqué, de hecho, no debería estar escribiendo este artículo, pero si lo hace el Évole no podía ser uno menos.

La letra de la Shakira y el de las gafas de sol está llena de referencias a conocidas marcas, por la que ambos, personajes y marcas habrán hecho buena caja. La última en apuntarse a la movida viral ha sido Lidl, publicitando un quitamanchas con el texto: “para cuando algo te sal-piqué”. Hay que joderse.

Tómate una cerveza, Jordi Évole, que está pagada, y date un paseíto por la rambla, que está repleta de buenos músicos y mejores letristas

Es lo que hay.

________________

Pako Martí es socio de infolibre