Transparencia total
Transparencia total
Buscar

CLUB INFOLIBRE

Participa en el sorteo para acudir al espectáculo familiar ‘hAY’ en la sala Cuarta Pared de Madrid

'hAY' en la sala Cuarta Pared
'hAY' en la sala Cuarta Pared

Invitamos a las socias y los socios de infoLibre a participar en el sorteo de entradas dobles* para ver la representación familiar ‘hAY’ el próximo domingo 26 de octubre de 2025 en Madrid. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 24 de octubre de 2025. El pase será a las 17:30 horas en la sala de teatro Cuarta Pared, situada en calle de Ercilla, 17, 28005 Madrid. Las personas que resulten ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail. 

¿Por qué al nacer lloramos y no reímos? ¿Nacemos ya con miedo a lo que nos espera? Alberto Jiménez y Patricia Ruz se unen para crear esta pieza para la infancia que trata lo doloroso desde un lugar poético y personal. Se preguntan por qué tenemos miedo de que nos duelan las cosas. Es un viaje que ofrece a los más pequeños la vivencia de adentrarse en el dolor, mostrándolo como un fiel compañero de vida. Y así, jugar a descubrir con ellos que todo pasa y que el amor es nuestro mayor bálsamo.

Alberto Jiménez en escena aparece junto a una silla y un montón de virutas. El dolor es su compañero fiel y habita en el dedo de este protagonista y su particular historia.

'Milímetro' es el espacio de creación escénica que Patricia Ruz dirige para la infancia a través de diferentes proyectos en colaboración artística con otros creadores e intérpretes. Inició la trayectoria de este proyecto con ‘Ciudades’, una trilogía inspirada en el concepto de ciudad. Y ahora junto a Alberto Jiménez crean ‘hAY’.

Patricia Ruz es coreógrafa, intérprete y creadora. Comienza su trabajo en el año 1997. Su exhaustiva formación deviene en la poética de la diversidad como lenguaje artístico. Sus espectáculos reflejan universos poéticos que plasman la diferencia humana y su riqueza encontrando siempre la unión entre el teatro y la danza. Ha sido galardonada en diferentes ocasiones por sus creaciones.

Alberto Jiménez es intérprete y creador. Comienza como actor en 1990, y durante estos más de treinta años ha trabajado en teatro, cine y televisión en numerosas ocasiones. También ha creado diferentes trabajos de índole personal. 

Si todavía no eres socia o socio de infoLibre, puedes apoyar un periodismo libre, sin miedo e independiente. Además, disfrutarás de ventajas exclusivas, navegar sin publicidad, promociones, descuentos y... ¡mucho más!

Si quieres disfrutar y apoyar iniciativas culturales, ¡participa ya!

*Sujetas a disponibilidad del teatro

**Los ganadores serán escogidos a través de una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá requerir el valor del premio en efectivo

Más sobre este tema
logo infoLibre
stats