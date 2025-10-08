Participa en el sorteo para acudir al espectáculo familiar ‘hAY’ en la sala Cuarta Pared de Madrid

Invitamos a las socias y los socios de infoLibre a participar en el sorteo de entradas dobles* para ver la representación familiar ‘hAY’ el próximo domingo 26 de octubre de 2025 en Madrid. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 24 de octubre de 2025. El pase será a las 17:30 horas en la sala de teatro Cuarta Pared, situada en calle de Ercilla, 17, 28005 Madrid. Las personas que resulten ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

¿Por qué al nacer lloramos y no reímos? ¿Nacemos ya con miedo a lo que nos espera? Alberto Jiménez y Patricia Ruz se unen para crear esta pieza para la infancia que trata lo doloroso desde un lugar poético y personal. Se preguntan por qué tenemos miedo de que nos duelan las cosas. Es un viaje que ofrece a los más pequeños la vivencia de adentrarse en el dolor, mostrándolo como un fiel compañero de vida. Y así, jugar a descubrir con ellos que todo pasa y que el amor es nuestro mayor bálsamo.

Alberto Jiménez en escena aparece junto a una silla y un montón de virutas. El dolor es su compañero fiel y habita en el dedo de este protagonista y su particular historia.

'Milímetro' es el espacio de creación escénica que Patricia Ruz dirige para la infancia a través de diferentes proyectos en colaboración artística con otros creadores e intérpretes. Inició la trayectoria de este proyecto con ‘Ciudades’, una trilogía inspirada en el concepto de ciudad. Y ahora junto a Alberto Jiménez crean ‘hAY’.

Patricia Ruz es coreógrafa, intérprete y creadora. Comienza su trabajo en el año 1997. Su exhaustiva formación deviene en la poética de la diversidad como lenguaje artístico. Sus espectáculos reflejan universos poéticos que plasman la diferencia humana y su riqueza encontrando siempre la unión entre el teatro y la danza. Ha sido galardonada en diferentes ocasiones por sus creaciones.

Alberto Jiménez es intérprete y creador. Comienza como actor en 1990, y durante estos más de treinta años ha trabajado en teatro, cine y televisión en numerosas ocasiones. También ha creado diferentes trabajos de índole personal.

