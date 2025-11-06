Participa en el sorteo para acudir a la obra de teatro ‘Solarpunk’ en la sala Cuarta Pared de Madrid

Invitamos a las socias y los socios de infoLibre a participar en el sorteo de entradas dobles* para ver la obra ‘Solarpunk’ el próximo sábado 15 de noviembre de 2025 en Madrid. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 14 de noviembre de 2025. El pase será a las 20:30 horas en la sala de teatro Cuarta Pared, situada en calle de Ercilla, 17, 28005 Madrid. Las personas que resulten ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

'Solarpunk', escrita por Ruth Rubio, nos trae la emergencia climática a escena. La compañía 'Hernández & Fernández' es la encargada de la puesta en escena de este texto distópico, satírico y filosófico sobre el capitalismo energético.

¿Qué pasaría si la luz del sol dejara de ser un bien común y pasara a estar privatizada? En ‘Solarpunk’, un grupo de personajes se enfrenta a la mercantilización de la energía. Todo el país está a oscuras y se recupera económicamente gracias a esta estrategia, respaldada por el gobierno con el impuesto al sol. Sin embargo, Rosa Olivares, una ministra tránsfuga, decide reunirse con Úrsula, una de las integrantes de la Red Roja: un equipo compuesto por escritores de ciencia ficción que diseñan escenarios de los conflictos futuros.

'Solarpunk' se sitúa en el cruce entre la ciencia ficción, la sátira política y la reflexión ecológica. Aunque inicialmente iba a ser una space opera, el proceso creativo la transformó en una exploración crítica sobre la privatización de recursos comunes, inspirada en hechos reales y en la relación entre arte, ciencia y activismo. La obra se plantea como una ficción especulativa que propone la esperanza como deber político y emocional, interpelando al espectador para imaginar nuevas formas de vida frente a las lógicas del capitalismo energético. Generar el cambio a través de la emoción e ir por delante de la sociedad relatándola, ese es el objetivo de esta obra.

Ruth Rubio combina la dramaturgia y la dirección de sus propias obras con proyectos de investigación teatral. Su escritura ha sido reconocida con diferentes premios como el Premio Romero Esteo y el Premio III Certamen Internacional de Textos Teatrales Orlando Hernández Martín 2025.

La compañía 'Hernández & Fernández' es una compañía joven que apuesta por un teatro que fusione distintos formatos, clásico en sus autores elegidos pero innovador en la forma de acercarlo al espectador con la esperanza de encontrar la unión, con el escenario como espacio público de entretenimiento y reflexión.

