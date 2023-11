Aprovechar el ‘Black Friday’ con compras seguras y responsables

El próximo 24 de noviembre se celebra el Black Friday, una tradición americana que se ha convertido en una de las principales jornadas de rebajas que se realiza cada año a nivel mundial. El ‘Viernes Negro’ nació en la década de los sesenta en Estados Unidos en un momento en que el comercio minorista de ese país quería aumentar sus ventas durante las fiestas. Y ya hace tiempo que también en España es una de las fechas señaladas en el calendario comercial del último trimestre, con un peso importante para la facturación de varios sectores.

Se prevé que el gasto medio en la campaña Black Friday 2023 ronde los 237 euros, según un estudio de la OCU. Este informe revela que, además, son los hombres los que más planean comprar y gastar (de media 329 euros), mientras que por edad son los más jóvenes (de 18 a 34 años) quienes esperan realizar un mayor desembolso. Respecto a los productos que más interés despiertan están la ropa, el calzado y los complementos, seguido de productos de electrónica e informática y también los pequeños electrodomésticos.

Banco Santander, en el marco de sus políticas de educación financiera, comparte algunas recomendaciones para realizar compras seguras online durante esta jornada, antesala a la campaña de Navidad, y pone el acento en la importancia de un consumo inteligente y responsable.

1. Fijar un presupuesto y hacer una lista. La clave para empezar la jornada con pie derecho es hacer una lista de lo que se quiere adquirir y no dejarse seducir por todo lo que esté rebajado. Ceñirse a ella garantiza compras útiles y no gastar de más. “Para evitar las compras innecesarias es recomendable preguntarse antes de comprar si ese producto o servicio lo compraríamos en otro momento sin descuento o si lo vamos a utilizar lo suficiente. Este tipo de reflexiones nos servirán para diferenciar, por ejemplo, entre ahorrar un 40% en un artículo útil o gastar dinero de más en algo que no es necesario”, explican desde el Santander. Es crucial tener en mente que no se debe poner en riesgo el presupuesto mensual ni futuro, y definir desde el principio el importe a destinar.

2. Compras seguras por Internet. Durante estas jornadas suele aumentar el riesgo de ser víctima de ciberdelincuentes, por lo que se recomienda comprar solo en aquellas tiendas que se consideren fiables. ES importante dedicar algunos minutos a saber qué tienda es y buscar opiniones en la red en caso de que no se conozca previamente. No son recomendables las páginas web sin un cifrado HTTPS de seguridad y sin un candado en la barra de direcciones. Además, si la página tiene dado el alta el servicio de Comercio Electrónico Seguro (CES) añade un plus de seguridad a los pagos online. Por otro lado, hay que rehusar visitar los sitios web de las tiendas a través de correos electrónicos, para evitar ser víctima de phishing, que es un intento de suplantación de identidad donde los ciberdelincuentes se hacen pasar por una empresa, institución o servicio conocido para engañar a la víctima y conseguir robar sus datos privados. También es muy importante no conectarse a una red wifi abierta en el momento de realizar una compra y priorizar hacer las compras desde un ordenador o smartphone propio.

3. Comparar precios y revisar si hay gastos adicionales. Por otro lado, se recomienda que durante el proceso se compruebe el precio real del producto, para saber si es o no una ganga. Para ello se puede comparar el precio con el de otras tiendas o realizar una búsqueda rápida en Google Shopping para comprobar si hay algún establecimiento que lo ofrece más barato. También se aconseja asegurarse de si existen otros gastos adicionales que pudieran surgir de la compra antes de finalizar la transacción, como, por ejemplo, recargos por pagar con tarjeta o si incluyen los gastos de envío en el caso de compras online. La OCU recuerda la importancia de guardar todos los comprobantes de compra, facturas y recibos para usar la garantía de los productos, además de revisar la política de devoluciones y cambios.

4. Pagos seguros en las transacciones online. A la hora del pago, un plus de seguridad es hacer la transacción con una tarjeta prepago que se puede recargar con el saldo que más convenga, no está asociada a una cuenta bancaria y que además permite llevar el control de los gastos. Para las compras online, Banco Santander ofrece la tarjeta virtual prepago e-Cash, que proporciona mayor seguridad en las compras online porque se carga con el importe exacto que se necesita. A su vez, Openbank cuenta con la Tarjeta Prepago eCommerce.

Promociones especiales de Banco Santander

Banco Santander ofrece promociones especiales en tarjetas, préstamos, renting, seguros e inversiones con motivo del Black Friday. Hasta el 27 de noviembre estará activa una campaña de financiación online y en oficinas, con precios rebajados para más de 6 millones de clientes particulares. Además, Santander se anticipa a esta jornada ofreciendo 20 euros a los clientes que contraten su tarjeta de crédito hasta el 30 noviembre solo por hacer un gasto mínimo de 100 euros. Todos aquellos que tengan tarjeta de crédito, podrán financiar sus compras en tres meses hasta esa fecha totalmente gratis. Para los que aún no la tienen, con Pagolisto, tarjeta de crédito virtual, pueden fraccionar, durante ese mismo periodo y totalmente gratis, recibos, transferencias, Bizum o compras con su tarjeta de débito.

El banco también cuenta con ofertas en renting auto y tecnológico hasta el 30 de noviembre. En la parte de auto, los clientes de Santander pueden contratar, por ejemplo, un MG ZS Luxury por 349 euros al mes (con IVA incluido). Y en renting tecnológico, los clientes pueden optar a todos los productos de Apple con un precio mínimo garantizado. Además, la entidad estrena nuevo marketplace, con más productos, y el espacio Mi Renting, para consultar online el estado de los pedidos y gestionar cualquier incidencia con el seguro.

Las promociones especiales también se extienden a los seguros a través de canales digitales hasta el 24 de noviembre. Por ejemplo, en Hogar, se puede contratar un seguro con un 20% de descuento para siempre; en Vida, el descuento alcanza el 30% siempre que se contraten las modalidades protección familiar plus o en femenino; en Salud, los clientes de la entidad se beneficiarán de un 10% de descuento al contratar su seguro y recibirán un cheque de Click & Gift de hasta 150 euros si las modalidades son con cuadro médico o reembolso; mientras que en el caso de Accidentes, el cheque de será de hasta 100 euros si se contrata el seguro esos mismos días. En seguros de Auto, los clientes recibirán un cheque de Amazon de 50 euros al contratar su seguro con una prima superior a 200 euros.

También ofrece a los clientes invertir online en Bonos y Letras del Estado Español sin comisiones de custodia y, además, hasta el 24 de noviembre, sin comisiones de compra-venta.