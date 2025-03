'7.291', la cifra de muertos que persigue a Ayuso por el 'Protocolo de la Vergüenza' se convierte en arte en ARCO

7.291, la cifra sobre muertes en residencias que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tacha de "inventada" pero que dio su propio Ejecutivo, protagoniza una de las obras de ARCOmadrid 2025. Esta obra del artista Ramón Mateos en la madrileña Galería Freijo hace referencia también al documental homónimo de Diego Galán y recibe el mismo nombre que la plataforma de familiares de fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia.

Esta instalación, que consiste en cadenas colgadas del techo que simulan una cortina en la que el número 7.291 se ha impreso en blanco, no se había visto hasta ahora e incluso el artista ha querido que se desvelase solamente durante el montaje en Ifema en la tarde del martes. La obra tiene un precio de 15.000 euros.

Como desveló infoLibre, el 18 de marzo de 2020 la Comunidad de Madrid aprobó y distribuyó la primera versión de su Protocolo de la Vergüenza, un documento que, literalmente, estableció "criterios de exclusión" que impidieron la derivación de miles de residentes desde los geriátricos madrileños hasta el hospital. Y que era de obligado cumplimiento, según ha declarado ante el juez, y en varias ocasiones, el que en aquella época era consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Y también directoras de varios centros.

Sin embargo, Ayuso y todo su Gobierno defendieron desde el primer momento que el documento no era más que un "borrador" que, por tanto, no se cumplió. Al menos no de manera obligada. Lo que ocurrió en las residencias de mayores, han defendido y todavía hoy defienden, ocurrió "en todo el mundo".

El artista no busca "polémica" y solo pretende "contar algo que ocurrió"

En declaraciones recogidas por Europa Press, Ramón Mateos ha explicado que no busca "polémica" y solo pretende "contar algo que ocurrió". "Pasar por aquí sin recordar a gente que ha perdido la vida en unas situaciones muy dramáticas, me parecía que sería un poco raro que como artista no se mencionara. Ifema es un sitio muy 'ad hoc' para hablar, recordar y ponerlo en la memoria de todos. Es un momento importante para acordarnos de que estas cosas pasan y han pasado", ha señalado en referencia a que estas instalaciones acogieron hace cinco años los cuerpos de muchos de los fallecidos y también fue hospital de campaña.

El artista ha afirmado que esa cifra guarda relación con decisiones políticas y ha reconocido que no quiere "juzgar qué era lo que se tenía que hacer" y ha apuntado que "no es una obra que vaya en contra de nadie en concreto". "Hay quien tiene responsabilidad política y toman decisiones sobre nuestras vidas, y esas decisiones nos afectan. En concreto, esas decisiones tuvieron en este caso consecuencias muy brutales y tristes", ha argumentado.

Por su parte, la directora y propietaria de la galería, Angustias Freijo, ha explicado que el número 7.291 se ha convertido en "un icono de muchas cosas": "De lo que se nos quiere ocultar, también en un icono de las tristezas de lo que ha sucedido, de gente fallecida... A veces parece mentira que un número nos diga tanto".

También ha recordado que el documental de Galán no se ha podido ver en Telemadrid y ha defendido que se presente ahora en ARCO. "Ayuso es muy simpática pero no creo que le guste el arte porque la clase política no es aficionada al arte. El último político que tuvo interés por el arte fue don Manuel Azaña y han pasado 100 años", ha criticado Freijo.

Precisamente, Ayuso tiene previsto acudir este miércoles 5 de marzo a la inauguración oficial de la feria, que presidirán los reyes. ARCOmadrid 2025 celebra hasta el domingo su 44 edición. Los pabellones 7 y 9 del recinto ferial Ifema acogen la feria, cuyos tres primeros días están dedicados a los profesionales del sector (de 11 a 20 horas), y a partir del viernes, 7 de marzo, a las 15:00 horas, abre sus puertas también al público (de 12 a 18 horas).