Buenafuente anuncia un 'parón' por prescripción médica, pero presentará las campanadas de RTVE

El presentador y humorista Andreu Buenafuente ha anunciado un parón profesional de su agenda para descansar y recuperarse por exceso de carga de trabajo bajo prescripción médica, aunque mantiene su compromiso de presentar las campanadas esta Nochevieja en TVE.

En un comunicado de prensa de su productora, El Terrat, el presentador, de 60 años, afirma: "Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño".

Fuentes de RTVE han precisado a EFE que Buenafuente para temporalmente su programa en La 1, Futuro Imperfecto, pero que sigue adelante con el compromiso anunciado esta semana de estar al frente, junto a Silvia Abril, del espacio televisivo que dará la bienvenida al Año Nuevo con la retransmisión de las campanadas 2025-2026, desde la Puerta del Sol de Madrid.

Futuro imperfecto se emite los jueves a las 23 horas en La 1. Además de presentar, Buenafuente dirige el programa junto a David Martos y Verónica Díaz.