Andreu Buenafuente y Silvia Abril serán los sucesores de Broncano y Lalachus en las campanadas de TVE

Los humoristas Andreu Buenafuente y Silvia Abril serán los presentadores de las campanadas 2025-2026 en la cadena pública TVE, según ha adelantado Informalia y han confirmado fuentes de RTVE a EFE. El presidente de RTVE, José Pablo López, ya avanzó hace unos días en redes sociales que será "algo muy diferente" a lo que hemos visto otros años.

La apuesta de TVE competirá con las campanadas de Atresmedia, que repite con Cristina Pedroche y Alberto Chicote como presentadores y que por primera vez lo harán de forma conjunta en Antena 3, La Sexta y la plataforma Atresplayer.

Los humoristas catalanes, que llevan juntos casi 20 años como pareja, tienen una larga trayectoria tanto en escenarios como en programas de televisión. De hecho, han compartido pantalla en programas como Late Motiv, MasterChef Celebrity o incluso han presentado los Premios Goya, dejando ver así su gran compenetración.

Andreu Buenafuente, que inició su carrera televisiva en TV3, alcanzó la popularidad con programas de humor y sátira social en formato late night, como Buenafuente y Late Motiv. Actualmente, tiene un programa de radio y podcast con Berto Romero llamado Nadie sabe nada.

Por su parte, Silvia Abril, actriz, humorista y presentadora de televisión, ha destacado por su trabajo en programas como Buenafuente y su icónico personaje 'La Niña de Shrek', así como en programas de parodias como Homo Zapping. Ahora, colaboradora en el programa Futuro imperfecto de RTVE.

La pareja relevará a David Broncano y Lalachus, presentadores de las campanadas del último fin de año, quienes consiguieron ser líderes de audiencia frente a la retransmisión de Antena 3 con Pedroche y Chicote.

Televisión Española consiguió el primer puesto en la retransmisión de las campanadas por una diferencia de 92.000 espectadores, 5.642.000 y una cuota de pantalla de 33,1%, frente a 5.550.000 y 32,6% del canal privado.

Un liderazgo que acabó con polémica y denuncias por delitos de odio contra los sentimientos religiosos, después de que Lalachus mostrara una estampa religiosa del Sagrado Corazón de Jesús con la cabeza de la vaquilla de Gran Prix.

Tanto Broncano como Lalachus aseguraron hace un mes en La Revuelta que no repetirían la experiencia. “Ya lo dijimos, muy buenos recuerdos, pero hasta aquí”, aseguró el presentador del programa de humor.