La actriz Aitana Sánchez-Gijón, premio Goya de Honor 2025

La actriz Aitana Sánchez-Gijón recibirá el Goya de Honor de 2025 en la gala que la Academia de Cine celebrará en Granada el próximo 8 de febrero, y se convertirá, a sus 55 años, en la intérprete más joven en recibir este galardón. Así lo ha anunciado el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, este jueves en una comparecencia ante los medios, según informa EFE.

Sánchez-Gijón, según ha destacado el presidente de la entidad, no ha recibido aún ningún Goya por alguna de sus interpretaciones, así que el de Honor será el primero de sus 38 años de carrera, que coinciden justo con el tiempo de existencia de los galardones.

La galardonada, tras anunciarse su nombre, ha comparecido en la propia Academia definiendo el Goya como "una inyección de vida y de amor; un estímulo para seguir adelante", así ha definido el Goya honorífico. Inevitablemente, ha mirado hacia atrás. "Me emociono recordando a todas las personas con las que he crecido. He tenido el privilegio de trabajar con grandes actores, de los que he bebido, y también he trabajado con actores y actrices jóvenes, y este intercambio generacional es muy importante", ha subrayado.

Entre los nombres de su vida profesional destacas Teresa Hermida y Óscar Vidal, sus primeros maestros. Con Vidal tuvo "la epifanía" de querer dedicarse a la interpretación, ha dicho. "Sólo deseaba ser actriz", ha añadido, y con este deseo como motor comenzó en 1985 (en la serie Segunda enseñanza, de Pedro Masó) un viaje por las pantallas y los escenarios plagado de reconocimiento y admiración de sus propios colegas.

Vista ahora, en palabras de Sánchez-Gijón, ha habido "suerte", pero también "decisiones conscientes", y sobre todo, el empeño por vivir la interpretación como "un juego interior" basado en la mirada al otro y en la necesidad constante de formación.

En base a su experiencia, ha recomendado a quienes quieren ser actor o actriz, y a quienes están empezando, que no dejen de formarse, que acudan a todo tipo de cursos de "entrenamiento actoral" y que no caigan presos de las redes sociales, de cuyos riesgos ha advertido. Sobre todo de la ansiedad por la fama, de la velocidad para alcanzarla. "Esto puede ser un fenómeno que dure dos años, o unos días, y te suben tan arriba muy pronto. Deben prepararse también para las decepciones", ha avisado.

Por ello, este colofón: "Dedicarse a esta profesión es muy duro; debe ser una vocación real, la de necesitar contar historias. Yo he sido una privilegiada: formo parte de ese 7% de actores y actrices que pueden vivir de esto".

Cada vez más mujeres

Méndez-Leite ha recordado que en los 38 años de historia de la Academia, 30 hombres y 8 mujeres han obtenido el premio honorífico, si bien, al cabo de los 10 últimos, la proporción se ha igualado: 5 hombres y 5 mujeres. El presidente de la Academia, además, ha incidido en un aspecto de la carrera de Sánchez-Gijón: fue la primera presidenta de la Academia de Cine en 1998.

Sánchez-Gijón, nacida en Roma hace 55 años (el 5 de noviembre es su cumpleaños), es "una actriz muy querida en el mundo del cine, respetada por los compañeros y compañeras, por la crítica y por el público", ha dicho Méndez-Leite. Una profesional que ha trabajado en cine, teatro y televisión, y que se caracteriza por ser "seria, competente y cercana" y por saber transmitir "verdad" a sus personajes.

Pedro Almodóvar: "Mi película es lo contrario a los discursos del odio" Ver más

Entre los personajes que ha creado, algunos se encuentran bajo la dirección de cineastas como Pedro Almodóvar (Madres paralelas), Vicente Aranda (Celos), Bigas Luna (La camarera del Titanic), Imanol Uribe (La carta esférica) o Patricia Ferreira (Thi Mai, rumbo a Vietnam) .

A pesar de esta inmensa trayectoria de casi 40 años de profesión -ha subrayado el presidente de la Academia-, la actriz no ha recibido todavía un Goya por sus papeles, aunque ha estado nominada en varias ocasiones. Sí cuenta en su haber con la Concha de Oro del Festival de cine de San Sebastián, entre otros galardones.

El próximo 8 de febrero, en Granada, durante la gala de entrega de premios de los Goya, Sánchez-Gijón se unirá a Antonio Banderas, que recibió el de Honor en 2015, con 58 años, como la actriz más joven en recibir el busto del pintor en homenaje y reconocimiento a su trayectoria. .