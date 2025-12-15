Transparencia total
Detenido un hijo de Rob Reiner, sospechoso de la muerte de sus padres

  • La Policía de Los Ángeles lo mantiene detenido con una fianza de 4 millones de dólares
  • Varios medios ya habían señalado anteriormente a Nick Reiner, de 32 años, como principal sospechoso
El actor y director Rob Reiner.
El actor y director Rob Reiner. Etienne Laurent/AGENCIA EFE

La Policía de Los Ángeles ha arrestado a Nick, el hijo mediano de Rob y Michele Reiner, y lo mantiene detenido con una fianza de 4 millones de dólares, informó este lunes la web TMZ, después de que varios medios hubieran señalado anteriormente al hombre, de 32 años, como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa.

El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele Singer son encontrados muertos en Los Ángeles

