Detenido un hijo de Rob Reiner, sospechoso de la muerte de sus padres

La Policía de Los Ángeles ha arrestado a Nick, el hijo mediano de Rob y Michele Reiner, y lo mantiene detenido con una fianza de 4 millones de dólares, informó este lunes la web TMZ, después de que varios medios hubieran señalado anteriormente al hombre, de 32 años, como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa.

El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele Singer son encontrados muertos en Los Ángeles Ver más

Habrá ampliación