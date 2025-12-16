La española 'Sirat', precandidata a los Óscar en cinco categorías

La española Sirat, del director franco-gallego Oliver Laxe, se ha colocado entre las precandidatas para optar al los Premios Óscar en cinco categorías, incluyendo mejor película internacional, banda sonora, sonido, casting y fotografía, informó este martes la Academia de Hollywood.

El proyecto que representa a España en la carrera por este premio se adentra en el desierto de Marruecos para seguir la desesperada búsqueda de un padre, Luis (Sergi López), y su hijo menor, Esteban (Bruno Núñez), por encontrar a Mar, su hija y hermana mayor, que desapareció hace meses en una rave ilegal en la montaña.

La película fue galardonada con el Premio del Jurado en el Festival de Cannes de 2025, además de haber recibido dos nominaciones a los Globos de Oro en las categorías de mejor banda sonora y mejor película de habla no inglesa, con la que competirá el próximo 11 de enero junto a otros títulos, como la brasileña El agente secreto.

Es el primer reconocimiento de una obra de Laxe por parte de la Academia más prestigiosa del cine internacional y fue seleccionada de entre las finalistas Romería, de Carla Simón; y Sorda, de Elvira Libertad.

Sirat sucede a Segundo premio, la obra de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez que se quedó a las puertas de la lista de finalistas en la pasada edición de los premios Óscar.

Con ello, España espera repetir el próximo 15 de marzo el éxito de La sociedad de la nieve, el filme de Juan Antonio Bayona sobre los supervivientes de la tragedia de los Andes en 1972. Aunque resultó ganadora, quedó entre las finalistas para optar a dos de los premios más prestigiosos de Hollywood.

"Yo creo que la gente es consciente de la proeza industrial y estética, que es muy difícil hacer una película tan a contracorriente hoy en día y, además, creo que la película está habitada. Hay algo de la película y de las imágenes que te embriagan de alguna manera", ha declarado Laxe. "No sé si nos vamos a quedar aquí o vamos a ir más adelante. Pinta bien, pinta bien. El objetivo, sobre todo, es poder seguir compartiendo la película, poder seguir legitimando este gesto que es Sirat y poder acumular el máximo de libertad para los siguientes trabajos", ha confesado el director.

El cortometraje animado español El fantasma de la Quinta, de James A. Castillo, también avanzó este martes en la carrera por estos premios al integrarse entre los 15 proyectos preseleccionados en las "shortlists" (listas cortas) de la Academia.