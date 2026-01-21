Jaume Ripoll, tras el ataque a Filmin por un documental sobre la policía en el procés: "Es desagradable e injusto"

"Filmin: colaboracionistas con la represión española". Esta es la pintada, realizada por el grupo independentista Nosaltres Sols!, que se han encontrado los trabajadores al llegar a las oficinas de la plataforma audiovisual en Barcelona en la mañana de este martes. "Es una situación incómoda, desagradable, que duele, y yo diría que injusta, pero esa ya es la decisión de cada uno. Son momentos complicados. Esperemos que, por el sentido común y por el bien de todos, no escalen a nada más". remarca a infoLibre el director editorial y cofundador de la compañía, Jaume Ripoll.

"No hay más daños, la pintada y ya está", aclara. "Y por supuesto, todo el ruido y el impacto que ha generado un documental que ni hemos producido, ni hemos distribuido, ni publicitado nosotros y que está en el catálogo por tiempo limitado", añade, descartando a su vez la opción de denunciar los hechos ante la policía porque su "intención es que toda esta inflamación baje y que volvamos un poco a calmarnos todos y a poner el foco y gastar energías en las obras que valen la pena".

El origen de esta polémica ha sido el documental Ícaro: la semana en llamas, de Elena G. Cedillo y Susana Alonso, que reconstruye, desde la perspectiva policial, los días de protestas y enfrentamientos posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés en octubre de 2019. Que el enfoque esté centrado en la mirada de la los agentes de la Unidad de Intervención Policial ha puesto en pie de guerra el independentismo catalán por su visión parcial. Que figuras ultraderechistas como Macarena Olona aplaudieran a la cinta en redes sociales y ahora estén confrontando con Nosaltres Sols! no ayuda a calmar las cosas.

Ante esta situación, admite Ripoll que tanto él como todo el equipo de Filmin están intentando aislarse de las redes sociales por ser "lo más sano en estos momentos". "Ojalá no tuviésemos este nivel de tensión, al menos en redes. Porque no sé si esta tensión que hay en redes se traslada más allá de las pintadas de hoy, pero no creo que sea algo que transpire a través de la sociedad", señala, apuntando a que esta controversia es algo, concretamente, muy puntual del ecosistema de X: "Curiosamente hay algo paradójico en esto, ya que X es propiedad de una persona de extrema derecha —Elon Musk— y está la gente denunciando algo utilizando una plataforma propiedad de una persona de extrema derecha".

La sinopsis del film de la polémica dice tal que así: "El documental que narra la semana en que las calles ardieron, la policía cargó contra multitudes y Barcelona vivió cinco jornadas históricas. Cuando el Tribunal Supremo condena a los doce líderes independentistas por sedición, malversación y desobediencia, el rechazo de muchos ciudadanos a la sentencia provoca una oleada de manifestaciones, protestas y enfrentamientos violentos que convierten las calles de Barcelona, y de otras ciudades de Cataluña, en un auténtico campo de batalla". "Es el punto de vista de la Policía Nacional, de su trabajo en las manifestaciones en el aeropuerto de Barcelona, en la calle Urquinaona, a partir de la sentencia del procés de octubre de 2019", resume el directivo.

"Entiendo que haya gente que esté decepcionada porque Filmin incluya este documental, puedo entenderlo, así empezamos el comunicado ayer", concede Ripoll, quien aprovecha para recordar que la plataforma "ofrece un espacio donde comente quien lo vea y le parezca malo". "No hay otra plataforma donde uno pueda escribir una crítica en la misma ficha de la película y poner una nota, diciendo si le parece extraordinaria o una auténtica basura. Eso puede hacerlo", explica, indicando que lo que le preocupa es que este asunto "haya escalado de esta manera y no tengamos capacidad de tomar un poco de distancia".

Por eso, lamenta la incapacidad de ver esta película y, "si a uno le parece pertinente, juzgarla, criticarla, destrozarla con la palabra en el texto y ya está, y luego gastar energías en algo que nos pueda aportar mucho más". Y lamenta, igualmente, que muchos de los que critican no hayan visto en realidad la película: "Es que mucha gente no ha visto el documental. Cuando colgamos el comunicado el lunes, mucha gente me decía '¿por qué ponen 2019 y no 2017?' Porque el documental no habla del 1 de octubre de 2017, habla de la sentencia de las manifestaciones ocurridas en 2019, por tanto, ese es el referente", relata, insistiendo en que "al final, gastamos demasiadas energías en esta obra que no es tan relevante para que las gastemos".

El catálogo de Filmin se caracteriza por su diversidad a través de más de 11.000 títulos, entre ellas algunas que inciden muy directamente al debate público catalán, como L'endemà, Cataluña - Espanya, Quatre d'onze, castell per l'indepenència o Ciutat morta. Cuando se estrenó esta última, recuerda el director editorial, hubo también "controversia", aunque Filmin era "más pequeño y eran otros tiempos". "Pero sí creo que Ciutat morta es, sin duda, un documental más redondo que este, y por eso se quedó y aún se puede ver en la plataforma", apostilla.

Porque Ícaro: la semana en llamas llegó a Filmin el pasado 9 de enero y se irá el 31 de enero. Estará, por tanto, disponible por un tiempo muy limitado para cumplir con lo firmado. "Nosotros no tenemos opinión sobre las obras que nosotros estrenamos y las obras que distribuimos", afirma Ripoll, comparando el perfil muy bajo que le han dado a este documental con otros títulos con un "valor cinematográfico alto como No other land", con el que la compañía se involucró profundamente, o 2000 metros hasta Andriivka, película sobre la invasión de Rusia a Ucrania: "Estas películas tienen unos valores cinematográficos y por eso voy a defenderla, a promocionarla y destacarla. En estos casos sí".

En este caso, explica Ripoll, la polémica "nace a partir de algunos tuits de algunas personas y eso es lo que de repente pone el foco en una película que había pasado inadvertida" porque por parte de la compañía "no está promocionada ni posicionada a ningún nivel". Por eso, espera que con la "distancia" seamos todos capaces de verlo con cierta "perspectiva y darnos cuenta de cuan¡to de extrema fue la reacción", así como "entender que al final una plataforma tiene muchos títulos, igual que una librería tiene muchos libros, igual que una plataforma de música tiene muchos discos y no tiene que estar a favor del discurso de todos los creadores". "Porque eso no es así", puntualiza.

Para terminar, reconoce también que le "preocupa" la llamada al boicot para darse de baja de Filmin, pues "cuesta conseguir convencer a clientes y sería un mal empresario" si no se preocupara por este escenario. "De alguna manera, lo entiendo. Habrá gente que lo hace y nunca ha sido suscriptor, pero yo sé que hay suscriptores de Filmin que se sienten dolidos y me sabe mal haber sido incapaz de explicarles a ellos las cosas. Trabajamos para darnos confianza. Es lo único que puedo hacer ahora mismo". concluye.