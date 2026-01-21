Adif insiste en que el tramo en el que se produjo el accidente superó cuatro revisiones de octubre a enero

El director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera ha insistido en que las revisiones realizadas en el tramo del accidente habían sido realizadas hasta en 4 ocasiones en el último año, sin que se descubriera ningún fallo o anomalía que explique el accidente.

Así lo ha hecho en la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles junto al ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha anunciado que comparecerá en el Congreso de los Diputados a petición propia, y al director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez.

Puente, por su parte, ha confirmado que hubo un impacto en marcha entre los trenes Iryo y Alvia durante el accidente ferroviario de Adamuz. Según el titular de la cartera el choque se produjo porque dejó vestigios en los coches 7, 8 y en menor medida en el 6. "Ambos vehículos iban en marcha y a gran velocidad", ha señalado.

Estas afirmaciones han venido a colación de una pregunta sobre el bogie que ha aparecido en un arroyo a unos 200 metros del lugar del accidente y que ha alimentado diferentes teorías sobre el accidente, incluida la de que fuera esa pieza la que provocó la tragedia al salir disparada. Un extremo que ha negado Puente, atribuyendo que el bogie llegó allí precisamente por la violenta colisión entre los trenes.

Sobre las marcas aparecidas en las ruedas del Iryo siniestrado, Puente ha dicho que cabe "una posibilidad innegable" de que estas se deban a un defecto en las vías, aunque ha preferido "no aventurarse" sobre las causas y dejar que la investigación avance. "Estamos ante un problema seguramente más complejo de lo que podamos imaginar", ha insistido Puente.

El ministro también se ha referido a la huelga convocada este miércoles por el sindicado de maquinistas Semaf del 9 al 11 de febrero, diciendo que se sentará con los maquinistas para tratar de evitar la huelga que han convocado para la segunda semana de febrero y les ha pedido que no "dañen" el sistema ferroviario español defendiendo unas reivindicaciones que se ha comprometido a tratar de atender.

Tras asegurar en una rueda de prensa que entiende "el estado de ánimo" de los maquinistas y sus reivindicaciones, Puente ha afirmado que no comparte que la huelga sea "la mejor forma de vehicularlas".

"Vamos a trabajar con ellos para buscar un acuerdo, escucharles, ver de qué manera podemos dar satisfacción a sus reivindicaciones, ponernos dentro de lo que es posible y, a partir de ahí, abordar este asunto con la esperanza "de que la huelga no se llegue a producir", ha indicado.

Al respecto, ha recordado que cuando él asumió su actual cartera había una convocatoria de huelga de transportistas de mercancías por carretera y, "afortunadamente, 48 horas después logramos que se desconvocara y cumplí con lo que acordé con los sindicatos".

"Volveré a sentarme con los sindicatos las veces que haga falta" para intentar atender sus reivindicaciones "sin dañar a los usuarios, que no se lo merecen, y menos después de lo que ha pasado", y sin dañar el servicio de un sistema ferroviario que, en su opinión, "todos debemos contribuir a proteger".

A este respecto, ha pedido a los maquinistas, sobre los que ha dicho saber "lo mucho que sienten la camiseta", que "entre todos intentemos contribuir a cuidar lo que tenemos, que es muy bueno", pese al accidente de Adamuz del pasado domindgo, que ha supuesto en este sentido "un contratiempo muy grande y un disgusto enorme".

"No nos carguemos lo que tenemos. Vamos a intentar mejorarlo entre todos, con diálogo, con mano tendida; a ver si somos capaces entre todos de evitar esa huelga y de conseguir mejorar la seguridad, la comodidad y el confort" de los viajeros y "mirar hacia el futuro con esperanza y optimismo", ha dicho.

En otro orden de cosas, el ministro ha avanzado que este mismo año comenzarán las obras de renovación en su integridad de la vía de alta velocidad Madrid-Barcelona, en la que el tramo Madrid-Calatayud (Zaragoza) "es el que peor está en términos de confort, que no de seguridad".

El homenaje de Estado por las víctimas de Adamuz será el 31 de enero en Huelva Ver más

El titular de Transportes ha admitido ser consciente de que ese tramo está "en peor estado", por lo que se iniciará la renovación completa de la vía, y no sólo actuaciones puntuales.

Esa renovación es la que permitirá, cuando se disponga del material rodante adecuado, aumentar la velocidad a 350 kilómetros por hora, como anunció el ministro a medidos de noviembre pasado, con lo que el viaje a Barcelona se hará en menos de dos horas.

El ministro ha pedido confianza en el sistema ferroviario español y ha asegurado que se ha aumentado exponencialmente la inversión, no solo en nuevas líneas sino también en el mantenimiento.