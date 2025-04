Muere a los 65 años Val Kilmer, protagonista de 'Batman Forever', 'Top Gun' o 'Tombstone'

El actor estadounidense Val Kilmer, que alcanzó la popularidad tras meterse en la piel del cantante Jim Morrison o del superhéroe Batman, y actuar en películas tan taquilleras como Top Gun o Tombstone, ha fallecido en Los Ángeles a los 65 años, informó The New York Times y recoge EFE.

Según informó su hija, Mercedes Kilmer, al diario neoyorquino, el actor fue diagnosticado de cáncer de garganta en 2014 y pudo recuperarse pero falleció el martes como consecuencia de una neumonía.

Kilmer tardó tiempo reconocer -no lo hizo hasta 2017- que padecía cáncer, pero dejó de negar esa enfermedad con un documental autobiográfico, VAL, que se estrenó en el Festival de Cannes y en el que ofreció un inédito acceso a su estado de salud y su intimidad.

Nacido en Los Ángeles, el carismático actor, con aires de estrella de rock interpretó papeles de rockero en varias ocasiones en los inicios de su carrera. Según recuerda el Times, debutó en el cine con una parodia humorística de espías de la Guerra Fría titulada Top Secret! (1984), donde interpretó a un cantante estadounidense que complacía al público y movía las caderas en Berlín, involucrado sin saberlo en un complot de Alemania del Este para reunificar el país.

Fue memorable su papel como el cantante Jim Morrison, icono de la sensualidad psicodélica, en The Doors (1991) del director Oliver Stone, y se metió en la piel de Mentor —un Elvis consejero imaginado por el protagonista antihéroe de la película, interpretado por Christian Slater— en True Romance (1993), una violenta historia de aventuras sobre drogas escrita por Quentin Tarantino y dirigida por Tony Scott.

Protagonizó junto a Sam Shepard Thunderheart (1992), interpretando a un agente del FBI, y en The Saint (1997) fue un ladrón elegante y astuto que juega al gato y al ratón con la mafia rusa. Quizás su papel más famoso con Michael Keaton y George Clooney, fue el papel principal en Batman Forever (1995).

Pero para entonces, otra faceta de la carrera de Kilmer ya se había desarrollado. En 1986, Tony Scott lo eligió para su primera película de gran presupuesto, Top Gun (1986), un drama de aventuras sobre pilotos de caza de la Marina en entrenamiento, en el que era el rival de la estrella de la película, Tom Cruise, con quien también participaría en su secuela en 2022, Top Gun: Maverick.

Interpretó al pistolero urbano y despilfarrador Doc Holliday en Tombstone (1993), un western sangriento, junto a Kurt Russell, Sam Elliott y Bill Paxton. Formó parte de una banda de ladrones en Heat (1995) con un reparto estelar que incluyó a Robert De Niro y Al Pacino y fue coprotagonista, junto a Michael Douglas, en El fantasma y la oscuridad (1996), una película de época sobre la caza de leones ambientada en el África de finales del siglo XIX.

En Pollock (2000), protagonizada por Ed Harris como el pintor Jackson Pollock, interpretó a su colega artista, Willem de Kooning. También a Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno (Colin Farrell), en la grandiosa epopeya de Oliver Stone Alejandro (2004).

En 2003 encarnó a la estrella del porno John Holmes en la película Wonderland, y un año más tarde rodó, nuevamente bajo las órdenes de Oliver Stone, la película bélico-histórica Alejandro Magno, donde dio vida a Filipo II de Macedonia. Ese mismo año también protagonizó el thriller político Spartan.

“La mayoría de los actores reconocen que Val tiene algo diferente de lo que se ve a simple vista”, dijo Stone en una entrevista de 2007 para un segmento de la serie de televisión Biography, recuerda The New York Times. David Mamet, el dramaturgo y guionista que dirigió a Kilmer en el thriller político Spartan (2004), añadió: “Val tiene algo que los grandes actores tienen: hace que todo parezca improvisado”.

Hollywood rinde homenaje a Val Kilmer: "Fuiste un icono"

Actores, directores y productores de Hollywood rindieron este miércoles homenaje al carismático artista angelino Val Kilmer. La estrella de Hollywood tenía una amplia y diversa filmografía.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, el cineasta Michael Mann dijo: "Mientras trabajaba con Val en Heat siempre me maravilló la amplitud, la brillante variabilidad dentro de la poderosa corriente del carácter posesivo y expresivo de Val. Después de ver tantos años a Val luchando contra la enfermedad y manteniendo su espíritu, esta es una noticia tremendamente triste".

"Descanse en paz, Val Kilmer. Si no hubiera sido por nuestro encuentro casual en The Source en 1985, quizá nunca me habrían elegido para LA CHAQUETA METÁLICA. Gracias, Val", declaró el actor Matthew Modine.

Por su parte, el actor Josh Brolin escribió en su perfil de Instagram: "Nos vemos, amigo. Te voy a extrañar. Eras un genio inteligente, desafiante, valiente y súper creativo. Ya no queda mucho de eso. Espero verte allá arriba en el cielo cuando finalmente llegue. Hasta entonces, recuerdos increíbles".

También en Instagram, el actor Josh Gad escribió: "QEPD Val Kilmer. Gracias por definir tantas películas de mi infancia. Realmente fuiste un icono". Y en Bluesky, el guionista de televisión y comediante nominado al Emmy Mike Drucker, señaló que Kilmer "parecía un actor que, sin importar el material, siempre entendía la tarea", recoge The Hollywood Reporter (THR).

Brian Lynch, guionista de Minions y La vida secreta de tus mascotas, definió al fallecido actor como un genio.