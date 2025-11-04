Cultura confirma el hallazgo del original inédito de 'La colmena' que Camilo José Cela envió a la censura

El Ministerio de Cultura ha confirmado que el mecanoscrito encontrado en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares (Madrid) es la versión original e inédita de La colmena, que su autor, Camilo José Cela, envió a la censura y que fue calificada por el censor de "pornográfica e irreverente", informa EFE.

Fuentes del departamento de Ernest Urtasun han explicado a EFE este martes que el ejemplar forma parte del fondo del Ministerio de Información y Turismo, fondo que incluye los llamados expedientes de censura, con censura editorial (edición o importación de libros), censura cinematográfica, censura de teatro representado y censura discográfica.

Cultura ha confirmado el hallazgo tras días de investigación, después del descubrimiento anunciado en elDiario.es por el profesor titular de Literatura Contemporánea en el Brooklyn College de la Universidad de Nueva York Álex Alonso Nogueira.

El investigador encontró en una caja del año 1953, donde buscaba testimonios sobre la censura literaria en España, un sobre con 100 páginas fechado en 1945 y el título Caminos Inciertos. I. La colmena, repleto de tachaduras del censor que impidió su publicación por "pornográfica e irreverente".

La versión definitiva que se acabó publicando en 1963 en España, tras sucesivos rechazos de la censura -y que era la quinta edición de la novela publicada en Argentina en 1951-, tenía más de 300 páginas.

"Mi primera reacción ante el mecanoscrito fue de asombro. Por unos minutos, mientras llegaba al final, pensé por qué razón habría escrito Cela una versión corta de La colmena en 1953, después de las sucesivas prohibiciones que había recibido en 1946 y en 1951", relata en un artículo el investigador.

Más tarde, tras estudiarlo, concluyó que se hallaba ante el original de La colmena, que se conocía parcialmente porque algunas de sus páginas fueron entregadas en 2014 a la Biblioteca Nacional por la hija de Nöel Salomon, un hispanista francés estudioso de la obra del escritor al que él mismo le regaló algunas hojas originales.

El texto va acompañado de una serie de recomendaciones de escritores de la época como Dámaso Alonso, Pío Baroja, Leopoldo Panero o Gonzalo Torrente Ballester con el objetivo, no conseguido, de obtener el visto bueno de los censores. También lleva anotaciones del propio Cela para un posible prólogo de la obra.

Alonso explica que este es "un documento muy valioso, no solo para entender la novela", sino también "para entender a Cela, el primer franquismo, la fuerte anomia social del año 45 y el mismo modo en que leíamos el libro", una narración de la vida de diversos personajes de la posguerra española.