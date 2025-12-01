Edwy Plenel presenta su libro 'El jardín y la jungla' este jueves en Madrid

Edwy Plenel, expresidente de Mediapart, socio editorial de infoLibre, presentará este jueves 4 de diciembre su libro El jardín y la jungla, prologado por el director editorial de este diario, Jesús Maraña.

La presentación tendrá lugar a las 19:00 horas en la Sala Europa de la Oficina del Parlamento Europeo en España, ubicada en Madrid.

El ensayo, que invita a refundar una Europa más viva, segura y con fuerza de futuro, abre una nueva colección de libros que infoLibre edita en alianza con Edhasa. Con él, Plenel busca recapacitar sobre Europa, su posición en el mundo, el colonialismo y la democracia, además de hacerlo sobre cómo el Viejo Continente ha construido una imagen singular de sí mismo y del mundo.

En el encuentro estarán presentes, además del propio autor del libro, Jesús Maraña y la jurista y exeurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop.