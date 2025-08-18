El paso del tiempo, la muerte, la juventud, el amor, la amistad... esos son los pequeños grandes temas que conforman la Leonera (Seix Barral, 2025) de Fernando León de Aranoa. Una recopilación de piezas breves entre el cuento, el microrrelato, el aforismo y el diario que ofrece breves epifanías sobre este mundo desconcertantemente paradójico en el que rutinariamente nos movemos.

El libro está en las librerías desde hace unas semanas, si bien durante este verano el cineasta y escritor selecciona para los lectores de infoLibre una serie de textos que le gustan especialmente y que nos invitan a mirar a nuestro alrededor de una forma diferente, animándonos a dar a las cosas cotidianas la importancia que realmente tienen. Por ejemplo, para empezar, los parques. Palabra de Fernando en la Leonera de Aranoa:

La traición de los espejos

A partir de cierta edad, los espejos se vuelven en tu contra. Prescinden del más mínimo atisbo de delicadeza y resaltan tu desaliento al terminar el día, tu cansancio acumulado, tu desánimo atroz. Subrayan sin protocolo ni cortesía tus derrotas cotidianas, poniendo innecesario énfasis en la curvatura cóncava de tu abdomen, en el efecto de la gravedad sobre tu rostro cansado, en la azulada transparencia de tus sienes. De los músculos que una vez tuvimos, no dan cuenta. Ensombrecen nuestros ojos, transforman nuestra sonrisa en mueca, desvelando arrugas de cuya existencia no teníamos conciencia y, por algún motivo difícil de explicar, nos representan más gruesos de lo que somos, con menos pelo y menos ilusiones, ojerosos, demacrados, pálidos.

No influyen en esto material o dimensiones, aunque se sabe que los de mano son, por lo general, más elocuentes en los pormenores. Los de cuerpo entero inciden por contra en variables relacionadas con la altura, la obesidad y el desánimo.

De manera coincidente en el tiempo, también las cámaras fotográficas nos dan la espalda. Caricaturistas feroces, realzan nuestros defectos, nuestra ausencia progresiva de atractivo, planes, futuro. Puedes llegar a no reconocerte en ellas, tal es la diferencia entre lo que en verdad somos y la interpretación tergiversada que tales dispositivos hacen de nosotros.

Tenga relación o no, las mismas o parecidas mujeres que antaño nos sonreían en el transporte público con la mirada, hoy se dan la vuelta, ignoran nuestra presencia, miran a otros.

Tal acumulación de desaires se ve solo paliada por la imperturbable lealtad de nuestra pareja. Estás igual que siempre, nos dirá sin despegar los ojos de una revista.

Cree consolarnos, pero lo cierto es que nos asesta el tiro de gracia.