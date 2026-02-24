Avalancha de títulos sobre la ultraderecha: "El sector editorial traslada el debate público a los libros"

El sector editorial, siempre atento a los asuntos que copan el debate público, mira de un tiempo a esta parte cara a cara al auge de la ultraderecha. Cualquier asiduo a las librerías se habrá dado cuenta de que las estanterías están repletas de títulos que abordan esta cuestión. Una pequeña gran avalancha que también ha llegado hasta las páginas de este diario pues, al igual que los editores, los periodistas estamos igualmente obsesionados con la actualidad. Es donde habitamos, en realidad.

En infoLibre también hemos notado ese cambio de tendencia después de unos meses en los que, coincidiendo con el medio siglo de la muerte de Franco, a la redacción llegaban libros y más libros sobre el franquismo, la posguerra o la Transición. Temas estos inagotables e incesantes, pero que vivieron un boom que ahora ha dejado paso al presente político que atravesamos a nivel mundial.

"Por un lado, hay muchos libros pero, por otro, no se presta la suficiente atención activa para comprender que esta no es una fase más. Estamos ante una fase definitiva en la que hay que actuar y hay que leer", decía días atrás a infoLibre la periodista argentina Luciana Peker, que acaba de publicar La odiocracia. Al fondo a la derecha (Libros del K.O., 2026), uno de esos títulos que observa, denuncia, reflexiona y propone salidas posibles en un mundo dominado por el odio desbocado.

En la misma línea nos contaba Adriana Hest que cada vez más autores, no solo de izquierdas, sino directamente demócratas, "están intentando combatir esto de alguna manera, dar herramientas y agitar el debate público". Eso es lo que ella misma hace con La ultraderecha contra la verdad (Montena, 2026), un volumen divulgativo en el que desmonta cincuenta bulos y ofrece argumentos políticos para vencer el odio. "Ahora es cuando nos están empezando a tomar en serio cuando señalamos y decimos que esto es extrema derecha y que hay un riesgo real para todo. Igual hemos llegado un poco tarde, pero hemos llegado", apuntaba a infoLibre.

Hay textos que tienen un momento y un lugar y ese es el ahora Blanca Cambronero — Capitán Swing

Por nuestras páginas ha pasado también el periodista Bruno Cardeñosa, quien en El IV Reich. Los poderes ocultos de la ilustración oscura (Planeta, 2026) establece un paralelismo claro entre todo lo que está haciendo Donald Trump y lo que en su día hizo el máximo líder nazi, Adolf Hitler. "El fascismo no está llegando, ya está aquí", afirma el autor, que hace bueno en este libro eso de mirar el pasado para comprender el presente y, tal vez, por qué no, intervenir en el futuro inminente.

Sirvan estos tres libros que han pasado recientemente por infoLibre, pero hay otros muchos ya disponibles y otros por venir. A saber: Epidemia ultra. Del fascismo europeo a Silicon Valley: anatomía de un fenómeno que está conquistando el mundo (Península, 2025), de Franco Delle Donne; La nueva derecha. Qué es, qué defiende y por qué representa una amenaza para nuestras democracias (Deusto, 2025), de Antonella Marty; Volverse facha. Una terapia de conversión (Temas de Hoy, 2026), de Mark Fortier; o El franquismo en tiempos de Trump (Galaxia Gutenberg, 2026), de Francesc-Marc Álvaro.

Algunos más: La derecha desnortada (Península, 2026), ensayo coral coordinado por Armando Zerolo Durán; El nuevo espíritu del mundo. Política y geopolítica en la era Trump (Deusto, 2025), de Esteban Hernández; En la mente nazi. 12 advertencias para la Historia (Crítica, 2025), de Laurence Rees; o Los engranajes de occidente (Deusto, 2025), de Fabián C. Barrio. En los próximos meses llegarán a las librerías otros como Auge. Género, juventud y extrema derecha (Debate, 2026), de Alicia Valdés; Me crie como un fascista (Seix Barral, 2026), de Antonio Maestre; o Contra el descontento. Por una alianza para construir futuros deseables (Paidós, 2026), de Cristina Monge.

"El sector editorial bascula un poco en función de la actualidad, como casi toda la producción cultural y de muchos otros ámbitos, que siempre tienen un ojo puesto en lo que nos pasa, en lo que ocurre en el día a día, lo que nos atraviesa desde muchas perspectivas", apunta a infoLibre la editora de Capitán Swing, Blanca Cambronero, para quien esto es "muy necesario en un momento políticamente muy crítico como el de ahora".

Dado que la extrema derecha está en auge, hay más libros sobre la cuestión Roger Domingo — Editor de Deusto e Istoría

Diferencia, eso sí, entre el trabajo de los que tratan de analizar el contexto en el que se produce este auge de la ultraderecha, y otros autores y editoriales que aprovechan la coyuntura para "difundir ideas fascistas y bulos" en libros enfocados a "falsos problemas" como la inmigración, la delincuencia o la okupación: "Ese tipo de temáticas que hacen que la ultraderecha se alimente de ellas y consiga más votos y que muchas editoriales, desgraciadamente, usan como argumento para sus libros".

Por su parte, el editor de Deusto e Istoría, Roger Domingo, destaca que las editoriales publican libros que "responden a las necesidades de información de los lectores, de modo que es habitual que cuando una temática cobra actualidad se multipliquen los títulos sobre la cuestión". "Dado que la extrema derecha está en auge, hay más libros sobre la cuestión, así como también los hay sobre geopolítica, el nuevo orden internacional, la guerra comercial o, estos últimos meses, los casos de corrupción del PSOE", apunta a infoLibre.

Al mismo tiempo, señala que el interés en estas temáticas ha hecho que pierdan fuelle otras que han tenido tirón hasta hace poco, como "los ensayos económicos que explicaban las causas de la crisis financiera y los libros sobre la pandemia". En esto último también coincide Cambronero, si bien en su caso recuerda por ejemplo que en la época "post Me Too hubo un auge de libros hablando de feminismo y teorías feministas". "Al final, el sector editorial recoge la conversación y el debate público y los traslada a los libros", subraya.

Aprovecha la editora, en este punto, para añadir otro título a la lista: Precuela. Una lucha de Estados Unidos contra el fascismo (Capitán Swing, 2026), de Rachel Maddow, que cuenta cómo en la previa de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos "ya había una quinta columna nazi metida dentro para intentar hacer crecer el movimiento" dentro del país: "Con el gobierno de Trump, pensábamos que era un libro que podía ser relevante pero, desgraciadamente, es aún más pertinente ahora que hace un año, por todo lo que estamos viendo. Este es un libro muy importante para entender que el pasado nos ayuda a comprender el presente y recordar que el auge del nazismo no fue de la noche a la mañana, sino un ejercicio concienzudo de convencer, de aprovechar circunstancias económicas y sociales complejas para introducir ideas de odio y de división social".

Y todavía remata: "Nosotras siempre estamos atentas a textos que tengan la pertinencia necesaria para el momento que estamos viviendo, de cualquier novedad editorial que salga o cualquier propuesta que nos haga un autor o una autora que pueda ser interesante en el contexto en el que vivimos. Normalmente, los libros los trabajamos con más tiempo, pero a veces nos llegan propuestas que son tan pertinentes que las adelantamos y trabajamos contrarreloj para poder sacarlas. Eso siempre está ahí en la mesa porque, efectivamente, hay textos que tienen un momento y un lugar y ese es el ahora".