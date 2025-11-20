Medio siglo muerto y con tanto que ocultar: once libros de historiadores para desmontar a Franco

El prestigioso historiador Ángel Viñas acaba de publicar El oro de Franco (Crítica, 2025), una investigación con el subtítulo de 'Petróleo y espionaje en la Guerra Civil' en la que, a cuatro manos junto al ingeniero industrial Guillem Martínez, se demuestra que la ayuda internacional en petróleo y sus derivados fue uno de los elementos esenciales en la victoria de los sublevados comandados por Franco, así como que el llamado oro negro y la implicación estadounidense resultaron, a todas luces, determinantes para el resultado final de la contienda.

Este título se suma a la extensa y documentada producción que de un tiempo a esta parte están desarrollando multitud de historiadores, buceando durante varios años en todo tipo de archivos y documentos para dar con nuevas claves que permitan comprender con mayor exactitud y profundidad lo que ocurrió (y por qué, cómo, cuándo y quién) en nuestro país desde la década de los treinta del siglo pasado, antes, durante y después del franquismo, para comprender así mejor nuestro presente.

Una labor especialmente necesaria en este hoy de pendulazo conservador tan desconcertante como preocupante en el que asistimos al auge de la extrema derecha entre las nuevas generaciones (por ignorancia, desconocimiento o falta de interés), no solo en España, sino en todo el mundo. Coincidiendo con los cincuenta años este jueves de la muerte en la cama del dictador el 20 de noviembre de 1975, repasamos una serie de recientes ensayos históricos esenciales, cada cual especializado en una materia concreta en particular, consiguiendo así sumando todos una panorámica más amplia del pasado desde la perspectiva del presente.

Es el caso de Verdugos del 36 (Crítica, 2025), en el que el historiador David Alegre hace una investigación pionera que busca, según explicó a infoLibre, "por primera vez en la historiografía española analizar con todo detalle quiénes fueron los responsables de diseñar, coordinar y ejecutar las políticas de eliminación sistemáticas que llevaron a cabo los golpistas en todas las zonas que controlaban a partir del 18 de julio del 36". Un estudio que más allá de Franco, Mola o Queipo de Llanos, pone nombre y apellidos a multitud de perpetradores, cargos medios e incluso civiles que se apuntaron al bando sublevado para medrar socialmente a costa de las vidas de miles de inocentes.

"Lo intentaron todo, pero la memoria de la cárcel de Carabanchel se resiste a desaparecer", nos contaba meses atrás el también historiador Luis A. Ruiz, autor de una investigación en forma de libro que llama a la derruida prisión La estrella de la muerte del franquismo (Libros del K.O., 2025). Y es que, a su juicio, este mastodóntico edificio, que cerró sus puertas en 1998 y fue demolido en 2008, es "un símbolo emblemático en toda España tanto de la represión del franquismo como de la lucha por las libertades y la democracia". "Hay al menos una cierta tolerancia oficial con la destrucción de la memoria y del espacio físico de la cárcel, así como de su patrimonio documental", lamentaba. Su trabajo nos ayuda a no olvidar lo que pasó en ese solar donde tanto tiempo después, ahora ya sí, se preparan para especular en lugar de recordar.

La hispanista francesa Sophie Baby, por su parte, lanza una pregunta de calado en el título de su reciente nueva obra: ¿Juzgar a Franco? (Akal, 2025). Ella misma se responde a lo largo de medio millar de páginas, fruto de un lustro de búsqueda por archivos españoles e internacionales, con el objetivo último de descifrar el enigma de la persistente impunidad del franquismo. Es así como ofrece una mirada inédita a nuestro pasado más reciente, remontándose a la posguerra para seguir la genealogía de las responsabilidades criminales del franquismo, que llevó a difuminar las posiciones de víctima y victimario. "Juzgar a Franco es imposible por la sencilla razón de que ya murió, pero sí se podría enjuiciar a los crímenes del franquismo, en un sentido judicial estricto, si se considera que son crímenes contra la humanidad, que son imprescriptibles en derecho internacional", explicaba en una visita reciente a este diario.

La hambruna española (Crítica, 2025) es el primer título que explica al detalle cómo, por qué y cómo Franco utilizó el hambre como arma para rematar a los vencidos en los primeros años de la posguerra española. "No fueron los 'años del hambre', que es toda la posguerra y que en el fondo han pasado a la memoria popular como eso. Fueron años completamente brutales y silenciados por el régimen franquista, que nunca lo reconoció", remarcó a infoLibre el autor y catedrático de la Universidad de Granada, Miguel Ángel del Arco Blanco, quien añade que, una vez ganada la guerra, el dictador no apostó "por la reconciliación, sino sencillamente por seguir aplastando a los vencidos" en una nación grande, libre y... deliberada y despiadadamente hambrienta.

El catedrático de Historia y director del Grupo de Investigación de la Guerra Civil y el Franquismo de la Universidad Complutense de Madrid, Gutmaro Gómez Bravo, toma otra dirección e indaga en su propia genealogía para comprender la memoria pública y colectiva a partir de la privada y familiar. Lo que pasa en las calles como resultado de lo que ocurre dentro de las casas, o viceversa. "En las familias hay un montón de mentiras, de medias verdades, muchos silencios", resaltó a infoLibre con motivo de la edición de Los descendientes (Crítica, 2025), esta aventura en la que descubre que todo lo que le habían contado sobre su abuelo no era exactamente así. Un ejercicio de depuración particular que sirve para explicar lo que pasaba en este país, y lo que ha pasado en tantos otros, cuando hay que adaptarse para sobrevivir sin dejarse la vida en el intento (él de hecho, se ha dejado en el camino de este trabajo algunos familiares que ya no quieren hablarle).

De 'El maestro que prometió el mar' a 'La cena': cuando la cultura frena el revisionismo con memoria democrática Ver más

Este año de conmemoración del medio siglo del fallecimiento del dictador comenzaba fuerte en febrero con el lanzamiento de Franco (Crítica, 2025), una biografía imprescindible, no pocos aseguran que definitiva por el prestigio del autor, para acercar al lector del siglo XXI una de las figuras centrales de la historia española. Ese es el empeño de Julián Casanova, Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, para quien Franco tuvo tiempo de "reinventar la Historia" a lo largo de sus cuatro décadas de régimen. Y lanzaba el interrogante nuclear a infoLibre: "¿Por qué cuando se habla de Hitler, Mussolini o Stalin se me cree y cuando hablamos de Franco parece que estamos removiendo el pasado, o que se están diciendo mentiras cuando todos sabemos que no es así?"

También este año llegaba a las librerías Franquismo: Anatomía de una dictadura (1936-1977), un volumen coral de la editorial Comares que reúne 29 contribuciones de 34 historiadoras e historiadores de universidades españolas, más dos francesas, una inglesa y otra canadiense, con el fin último de desmontar con datos los tópicos que cuarenta años de dictadura dejaron tallados en piedra. De esta manera, los expertos intentan responder a la pregunta de por qué y cómo duró tanto tiempo el régimen franquista a partir del análisis de tres factores clave: el terror, el control social y la fabricación de consensos. Bajo la coordinación de François Godicheau y Jorge Marco, encontramos aportaciones de Carme Molinero, Zira Box, Nicolás Sesma, Gloria Román, Ana Cabana o Ángela Cenarro.

Acabamos de mencionar a Nicolás Sesma, y no podemos por ello pasar por alto la ambiciosa obra del historiador hispano-francés, Ni una, ni grande, ni libre (Crítica, 2024), en la que relata los cuarenta años de franquismo para una nueva generación desde la perspectiva del siglo XXI. Tampoco pasamos por alto Los Nadies de la guerra de España (Akal, 2022), un trabajo en el que el historiador Francisco J. Leira Castiñeira da voz a personas anónimas pero con nombres y apellidos que fueron, como tantísimas otras, atropelladas por los acontecimientos. Porque solo a través de la Historia y la memoria, rescatando del olvido a los que nada fueron, podremos conseguir algo parecido a la justicia de la verdad. Y, para terminar, Breve historia de la dictadura de Franco (Catarata, 2025), libro en el que la historiadora Encarna Nicolás hace una breve pero completa introducción para lectores poco familiarizados con el dictador. Algo, indudablemente, necesario.