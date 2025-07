Los hermanos Gallagher, dos cainitas y un destino: ¿aguantarán sin pelearse en la reunión de Oasis?

"Mi madre piensa que yo soy genial, está de mi lado. Ella piensa que Noel es un idiota y es la que le dice que deje de ser un gilipollas porque es fan de Liam". Estas palabras de Liam Gallagher hace nueve años al diario ABC podrían resultar más o menos escandalosas si no fuera porque forman parte de la interminable lista de ataques e improperios que el cantante a lanzado a su hermano a lo largo de los años. Otra andanada mirando atrás con ira, también de 2016, en este caso a Radio X: "Noel es bastante oscuro. Pero también lo fue Hitler. Sería bonito ver a Jesucristo no crucificado".

Para el vocalista, Jesucristo en este caso era Oasis, claro, en cuya resurrección por aquel entonces, lógicamente, nadie creía. Pequeñas herejías de rockstar, un tanto copiota, pues ya John Lennon montó una buena cuando afirmó cuatro décadas antes que los Beatles eran más populares que Jesús. Liam, en cualquier caso, tenía claro que la razón estaba de su lado, como dijo también a ABC: "No quiero cambiar, me gusta como soy. Eso es lo más difícil del mundo, no cambiar, seguir siendo el mismo. Cuando uno es perfecto, ¿para qué quiere cambiar? Soy casi perfecto".

Los hermanos Gallagher: dos cainitas y un destino. Porque por mucho que se detesten están destinados a estar juntos. A mayor o menor distancia, pero juntos. "La peor tortura psicológica imaginable es estar sentado con Liam en un vuelo de 15 horas. Ocurrió una vez, yendo a Japón o a algún sitio. Fue horrible", espetó Noel al semanario musical británico Melody Maker allá por 1999, es decir, cuando tocaba a su fin la década gloriosa del britpop. Ya antes del cambio de milenio, en pleno delirio de éxito, nos habían acostumbrado públicamente a constantes piques, envidias y un resentimiento acumulado que tardó en estallar mucho más de lo que hubiera sido lógico.

Por eso, cuando explotó, lo hizo de verdad. La "tormenta de mierda", en palabras del propio Noel a Sky Arts hace un lustro, se desató el 28 de agosto de 2009, justo antes de un concierto en el festival francés Rock en Seine: "Las giras de Oasis siempre fueron sobre la lucha, en cualquier caso. El incidente de París fue la gota que colmó el vaso, en realidad". Los fans se quedaron con las ganas mientras el guitarrista literalmente se largaba por la puerta de atrás. ¿El motivo? Su hermano había destrozado su guitarra favorita, por lo que hubo en los camerinos una pelea física con gritos y objetos volando.

Así se sintió Noel cuando se sentó en el asiento trasero del coche (en la tercera ocasión que abandonaba Oasis, pues la primera fue en Los Ángeles en 1994, y la segunda duró unas cuantas semanas en plena gira en el año 2000), aún en la zona de backstage del festival: "El conductor arrancó y eso fue todo. No sentí liberación porque sabía que se venía una tormenta de mierda. Y se dirían un montón de chorradas. Una de las bandas más grandes de la historia finalmente implosionó". Empezaba así una larga travesía del desierto, con los dos hermanos funcionando por separado y mandándose recados constantes a través de la prensa y las redes sociales (principalmente Liam, ilustre tuitero).

Caín y Abel, en definitiva, en bulliciosa y persistente confrontación fatal, personificación musical de un antagonismo bíblico y deliberadamente cainita. El yin y el yan de los bocazas, la pesadilla de los siameses que no se soportan. "Liam es grosero, arrogante, intimidante y perezoso. Es como un hombre con un tenedor en un mundo de sopa", dijo Noel a Q Magazine en 2009. "Me gusta Noel fuera de la banda. El Noel humano, ese es mi hermano, lo adoro y haría cualquier cosa por él. Pero el tipo que está en este maldito negocio, es uno de los mayores idiotas del universo”, aseveró Liam al NME en 2013.

"Mi madre me cayó bien hasta que dio a luz a Liam", sentenció en otra ocasión Noel en una entrevista con The Guardian. “Prefiero comer mi propia mierda antes que estar en una banda de nuevo con él, es un pequeño miserable”, afirmó por su parte a LA Weekly en 2011, eso sí, apostillando: "Pero si los fans lo quieren, lo haría”. Porque, de hecho, el cantante ha sido siempre el más abierto a esta reunión que ahora contra todo pronóstico está a punto de suceder, mientras Noel hablaba bien claro para medios como The Big Issue en 2019: "No puedo imaginar nada peor que pasar dos años en la carretera, discutiendo por todo el mundo con Liam".

No faltan en este brit-sainete las acusaciones familiares, con el vocalista señalando a la esposa de Noel de ser "la bruja". Aparecieron incluso capturas de conversaciones telefónicas privadas. "Esto de meterse con mis hijos y mi mujer... No, de ninguna manera. Si me quedaran cincuenta libras en el bolsillo, preferiría ir a tocar a la calle”, espetó el guitarrista, en aquellos tiempos en los que su querido hermano se dedicaba a llamarle 'potato' en Twitter. "Cada tuit que envía es otro clavo en el ataúd de Oasis. Si piensas por un minuto que voy a compartir escenario contigo después de lo que has dicho es que eres más idiota de lo que pareces", espetó Noel, también a The Big Issue.

La sucesión de insultos a lo largo de los lustros es interminable y ya da igual quien los enviara a quien: "Capullo amargado", "puto vejestorio", "gordo imbécil". Oasis, el ocho tumbado de la injuria y el agravio. Hasta que todo comenzó a redirigirse en la buena dirección allá por 2020, después de que Liam anunciara públicamente que les habían ofrecido 100 millones de libras por juntarse, algo que Noel negó tajantemente. Sin embargo, un año después, este último declaraba al Corriere Della Sera: "Si me ofrecen 100 millones de libras, reúno a Oasis esta misma noche". Quizás fueran los efectos secundarios del confinamiento pandémico, pero las hostilidades públicas descendieron a un nivel mucho menor. El multimillonario divorcio de Noel en 2023 seguramente tenga mucho que ver también.

Hasta que saltó la banca en agosto de 2024: "Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Ven a verlo. No será televisado". Así anunciaban Liam y Noel que, venga, va, pelillos a la mar, y se desataba la locura, el hype, el fomo y se agotaban los calificativos para todos menos para Liam, que no para desde entonces de repetir "bíblico" en Twitter. Incluso el sector del juego está haciendo su propio agosto, con cuotas de 4 a 1 en algunas casas de apuestas del Reino Unido por una nueva separación durante esta gira de reunión (las redes sociales llevan meses pasándolo especialmente bien con esta posibilidad, de hecho).

Pero si hasta Axl y Slash fueron capaces de reconciliarse y llevan ya casi una década reventando estadios de todo el mundo con Guns n' Roses, hay motivos para tener fe en el buen juicio de los Gallagher cincuentones, supongamos que más maduros. Una pareja que, definitivamente quizás, también de alguna manera lanza con su reunión un mensaje a este loco planeta en constante fricción y crispación: ya está bien de malos rollos, vamos a congregarnos todos para cantar a la vez aquellas viejas canciones y pasemos un buen rato. Y es que, efectivamente, no deja de resultar irónicamente británico que mientras todo el mundo se pelea, los hermanos más desquiciados del rock n' roll, reyes del ultraje y dioses de los titulares, hagan las paces.

Algo de simbólico tiene ese momento, que se producirá este viernes 4 de julio en el Principality Stadium de Cardiff (Gales) y pondrá fin a 16 años de estruendosos desencuentros. A partir de ahí, grandes conciertos, con entradas agotadas todos ellos, en estadios de Reino Unido, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Australia, Argentina, Chile y Brasil hasta noviembre de este 2025. El segundo round, que se espera para 2026, ampliará el kilometraje del tour por otros países, presumiblemente también España. Aunque esa, por ahora, es otra historia para la que habrá que esperar y, sobre todo, confiar.