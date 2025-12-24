Ajenos a las modas y las cifras de ventas: infoLibre acaba 2025 repleto de lecturas con conciencia

A falta de los datos de 2025 que llegarán más adelante, sabemos que durante 2024 se vendieron en España 194,50 millones de libros en papel (un 5,6% más que en 2023), a los que hay que sumar 18,42 millones de descargas en soporte digital (un 23,9% más). En total, 213 millones de ejemplares despachados en un mercado editorial en el que el pasado año se editaron 87.542 nuevos títulos (2,9% más) para llegar hasta los 950.000 títulos vivos en oferta. Un sinfín de posibilidades, literaria y literalmente inabarcables.

¿Cuántas vidas harían falta para leerlos todos ellos? Quien sabe. A nuestro ritmo, en infoLibre lo intentamos. No leerlos todos, se entiende, no estamos necesariamente tan pirados, sino escoger entre semejante cantidad de posibilidades lo que a nuestros lectores les pueda resultar más interesante. Ajenos a las modas, a las cifras de ventas, a lo que en no pocas ocasiones nos intentan colar las editoriales, nos guiamos por nuestro instinto, tirando de oficio, haciendo montoncitos de libros: los que sí, los que ya veremos, los que casi seguro que no.

Así se nos pasan los días, las semanas, los meses. Leyendo y hablando de libros. No es una mala cosa, y por eso aprovechamos esta época navideña, en la que tantos y tantos títulos pasan de mano en mano convertidos en regalos, para echar la vista atrás y recordar lo mucho que hemos leído en nuestro suplemento literario, Los Diablos Azules, en 2025. Y vamos a hacerlo por temáticas a la de ya, sin más dilación.

Franquismo

El cincuenta aniversario de la muerte de Franco y el principio del fin de la dictadura ha marcado especialmente nuestra agenda lectora. La encomiable labor investigadora de los historiadores se ha visto reflejada en nuestras páginas con obras como Los descendientes (Crítica), de Gutmaro Gómez Bravo; ¿Juzgar a Franco? (Akal), de Sophie Baby; La hambruna española (Crítica), de Miguel Ángel del Arco Blanco; o Franco (Crítica), de Julián Casanova. Y sin ser exactamente sobre franquismo, que a su manera lo es, destacable es En la mente nazi (Crítica), en el que el británico Laurence Rees da interesantes claves para comprender cómo funcionan las cabezas del fascismo en estos tiempos turbios de pendulazo ultraconservador, que pretende incluso negar el horror del nazismo: menos mal que Xabier Irujo documenta con todo detalle cómo fue La mecánica del exterminio (Crítica).

Gracias a la novela también hemos recorrido La península de las casas vacías (Siruela) junto a David Uclés, y hemos seguido los pasos de Julio Llamazares, quien en El viaje de mi padre (Alfaguara), repite casi un siglo después el recorrido de su progenitor como recluta en la Guerra Civil desde las montañas de León hasta el mar en Castellón. Y hemos puesto, asimismo, el foco en la novela gráfica pues, a través de títulos como La caja de Pandora. Vivir y morir en los tiempos de la Transición (Garbuix Books), de un tiempo a esta parte se ha convertido en un vehículo idóneo para perpetuar nuestra memoria histórica democrática. Su autor, Ángel de la Calle, nos da, además, una clave esencial: "Un chaval que lee Maus o Corto Maltés en Siberia no se hace de extrema derecha".

Gaza

El obsequio editorial estrella de estas fiestas bien podría no ser el dichoso Premio Planeta (que lo será), y ser en su lugar Un grito por la infancia de Gaza (New Books / Ara Llibres), un libro benéfico a favor de Actúa x Palestina con textos inéditos de Greta Thunberg, Fermin Muguruza o Jordi Évole, entre otros muchos. Y no es benéfico como tal Aliadas (Capitán Swing), pero sí que es un faro en la oscuridad en el que Txell Feixas nos cuenta la historia del Palestine Youth Club, el primer equipo de baloncesto femenino del Líbano, integrado por jóvenes jugadoras palestinas, sirias y libanesas. Tan importante es lo que pasa en Gaza que incluso Marta Sanz reflexiona sobre ello a través de algunos versos de su más reciente poemario, Amarilla (La bella Varsovia).

Dana

La dana del 29 de octubre de 2024 ha tenido también su hueco en infoLibre a través de dos títulos: Renacer del barro (Now Books / Ara Libres), el libro solidario con las librerías valencianas afectadas, cuyos beneficios se destinan a la iniciativa del Gremi de Llibrers de València Tornem a la vida a les llibreries; y Lágrimas de barro (Espasa), en el que Carmen Amoraga y Maxi Roldán hacen un relato pormenorizado de lo que verdaderamente ocurrió con multitud de testimonios, y cuyos beneficios se destinan en este caso a a la Associació Víctimes de la dana 29 octubre 2024. La literatura al rescate.

Feminismo

De la misma forma que ocurre con la memoria democrática, la novela gráfica se ha convertido en un género esencial para el feminismo. Otro par de libros de los que han pasado estos meses con Los Diablos Azules así lo atestiguan. Primero, Historia del Arte en femenino (Garbuix Books), obra en la que la guionista Marion Augustin y la dibujante Sara Colaone rescatan a multitud de artistas de diversas disciplinas a lo largo de los siglos olvidadas. Segundo, ¿Es una bruja? (Garbuix Books), en la que Raquel Gu acaba con el estigma de las mujeres acusadas de brujería simplemente por no adaptarse al patrón impuesto por el patriarcado. Y un bis: Flores de papel (Península), en el que la periodista española de origen saharaui Ebbaba Hameida entrelaza la historia de su madre, su abuela y ella misma: tres generaciones de mujeres sosteniendo fuera de cámara un pueblo en lucha perpetua.

Democracia

Tik Tok y el 'romantasy', las causas del ansia juvenil por leer según el Grupo Planeta: "En las mujeres llega al 84%" Ver más

La llegada de líderes autoritarios al poder en no pocos países de todo el mundo ha puesto en el foco la debilidad de la democracia como sistema político. Una preocupación que atraviesa en mayor o menor medida las páginas de novelas como Venganza (Espasa), de Carme Chaparro; Ahora y en la hora (Alfaguara), de Héctor Abad Faciolince; ¡Créeme! (Soldesol), de Carlos Hernández; Una historia del Kronen (Aguilar), de José Ángel Mañas; El pan de mis hijos (Espasa), de Nativel Preciado; Te siguen (Random House), de Belén Gopegui; o Los colmillos del lince (Destino), de Karin Smirnoff.

Desconexión digital

Son cada vez más las obras que tratan de darnos herramientas para poner orden al desbarajuste de la vida cotidiana en este mundo de invasión tecnológica que nos impone un ritmo por encima de nuestras posibilidades. Sobre ello reflexiona Sergio C. Fanjul en Cronofobia (Arpa), un ensayo que parte del propio miedo al inexorable paso del tiempo para terminar alertando de los peligros de estar 24/7 conectado a nuestros aparatitos. En la misma dirección, aunque diferente, apunta el filósofo Juan Evaristo Valls Boix en El derecho a las cosas bellas (Ariel), toda una reivindicación del derecho a la pereza, a la huelga, a la jubilación, a la ciudad y hasta a la literatura.

Música

Tres volúmenes centrados en la música desde diferentes perspectivas para terminar este repaso. Por un lado, el respetado periodista Diego Manrique recopila anécdotas, vivencias y reflexiones sobre su trayectoria profesional en El mejor oficio del mundo (Efe Eme). Por otro, el también periodista Nando Cruz nos propone un buen puñado de Microfestivales (Sílex) como ejercicio de resistencia cultural ante la masificación capitalista de los macroeventos que todo lo arrasan en el nombre del negocio. Y, para rematar con brillantina, botas de plataforma y bolas de discoteca, Noelia Murillo nos lleva a los años setenta en Glam Rock. La revolución de las lentejuelas (RedBook) mientras de fondo suenan David Bowie, Marc Bolan o Kiss. Una banda sonora perfecta para escapar del tedio de los villancicos en época navideña.