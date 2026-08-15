Rota acoge la XVII Noche de Literatura en la Calle bajo el lema ‘Poesía contra las guerras’ este 20 de agosto

La Plaza de la Merced de Rota (Cádiz) volverá a convertirse el próximo 20 de agosto, a las 21:00 horas, en escenario de la XVII Noche de Literatura en la Calle, una cita ya consolidada en el calendario cultural del verano gaditano que este año se celebra bajo el título ‘Poesía contra las guerras’.

El encuentro reunirá sobre el escenario a una docena de voces destacadas de la poesía, la narrativa y la música en español. Entre los participantes figuran colaboradores habituales de infoLibre como Benjamín Prado o Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Junto a ellos aparecen nombres de la talla de Juan José Téllez, Thais Gamaza, Marwan, Gudrun Palomino, Susana Ginesta, Abraham Guerrero, Dani Llamas, Alexis Díaz Pimienta y María La Mónica, en una noche que vuelve a poner la palabra al servicio de la denuncia contra los conflictos bélicos.

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El cartel del acto, obra del cantautor Joaquín Sabina, representa una embarcación que navega entre olas cargadas de simbolismo, con una vela confeccionada a partir de recortes de prensa. La composición remite tanto a la tradición marinera de Rota como al propio espíritu reivindicativo del encuentro.

La actividad está organizada por Izquierda Unida Rota y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Rota, a través de su Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico, además de un amplio tejido de comercios y entidades locales que dan soporte al evento.

Una cita con trayectoria

La Noche de Literatura en la Calle de Rota llega este año a su decimoséptima edición, consolidándose como una de las propuestas culturales de referencia del verano en la provincia de Cádiz. El formato, que reúne poesía, música y narrativa en un espacio abierto y gratuito, ha ido sumando a lo largo de los años a algunas de las voces más reconocidas de las letras y la canción en español, manteniendo siempre un fuerte compromiso social en la elección de sus temáticas anuales.