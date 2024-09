'Shogun' amplía su récord en unos Emmy reñidos en los que 'Hacks' da la sorpresa

El drama japonés ambientado en el siglo XVII Shogun recibió cuatro Emmys este domingo ampliando así su récord como la serie de una temporada con más galardones de la historia, en un ceremonia en la que Hacks dio la sorpresa al arrebatarle el premio a mejor serie de comedia a The Bear.

Shogun, que ya había recibido el pasado domingo 14 estatuillas en los Emmy a las Artes Creativas que reconocen aspectos técnicos de las producciones televisivas, se impuso en las categorías de mejor serie de drama, mejor actor (Hiroyuki Sanada) y actriz (Anna Sawai) de drama, al igual que mejor dirección, ampliando su poderío a 18 galardones en total.

The Bear, que partía como la gran favorita de esta 76 edición de los premios para los apartados de comedia, fue derrotada por Hacks, la serie de HBO que también se embolsó el premio a mejor actriz de comedia por la interpretación de Jean Smart.

No obstante, la serie que sigue al chef Carmen Berzatto ganó por segundo año consecutivo en ternas como mejor actor de comedia (Jeremy Allen White) y mejor actor de reparto (Ebon Moss-Bachrach) y le otorgó a Liza Colón-Zayas el primer Emmy de su carrera por su actuación como Tina Marrero, venciendo así a duras contrincantes como Meryl Streep o Carol Burnett. En total, se llevó cuatro premios este domingo y otros siete el pasado.

La polémica serie Baby Reindeer arrasó al posicionarse como la mejor miniserie y triunfar en los apartados de mejor actor de miniserie (Richard Gadd), mejor actriz de reparto (Jessica Gunning) y mejor guión. "No importa lo mal que se pongan las cosas, la vida siempre mejora, ¡sigan adelante!", mencionó un conmovido Gadd al recibir su primer galardón de la noche.

Jodie Foster recibió su primer Emmy al imponerse ante la colombiana Sofía Vergara como mejor actriz de una miniserie con su papel de la detective Liz Danvers en True Detective: Night Country, mientras que Billy Crudup ganó el Emmy a mejor actor de reparto de una serie de drama por su interpretación como Cory Ellison en The Morning Show.

The Crown pasa desapercibida en una noche con tintes políticos

El único triunfo para la serie sobre la realeza británica The Crown, que afrontaba su última edición de estos premios después de que estrenara en 2023 su sexta y última temporada, fue en la categoría de mejor actriz de reparto de una serie de drama otorgado a Elizabeth Debicki, quien dio vida a la Princesa Diana de Gales.

En el evento no pudieron faltar momentos políticos, aunque escasos, con alusiones a las presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre, en las que se enfrentarán el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021) y la vicepresidenta, Kamala Harris. Liza Colón-Zayas llamó a la comunidad latina en Estados Unidos a votar: "A todas las latinas que me están viendo, sigan creyendo en sus sueños y voten por sus derechos", dijo al recibir su galardón.

Mientras que Candice Bergen presentó la categoría de mejor actriz de comedia con un chiste en el que comparaba la crítica que el entonces vicepresidente Dan Quayle (1989-1993) hizo a su personaje en la serie Murphy Brown por haber decidido convertirse en madre soltera con el reciente ataque de JD Vance, el compañero de fórmula de Trump, a las "mujeres con gatos sin hijos". "Hoy en día, un candidato republicano a vicepresidente nunca atacaría a una mujer por tener hijos. Así que, como dicen, mi trabajo aquí está hecho", dijo Bergen.

También hubo apoyos discretos a Palestina, como el de Nicola Coughlan, la estrella de Bridgerton, quien portó un pin rojo que simboliza la petición de un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás.

El único momento musical de la noche fue protagonizado por el cantante de country Jelly Roll, quien interpretó I am Not Ok para honrar personalidades de la industria que murieron durante el último periodo como Shannen Doherty, Donald Sutherland o Bob Newhart.

La 76 edición de los Emmy se llevó a cabo en el teatro Peacock de Los Ángeles y fue retransmitida por la cadena ABC News. Con las 18 estatuillas de Shogun y las 11 de The Bear, la factoría FX, que sumó un total de 36 Emmy con todas sus demás proyecciones nominadas, se convirtió en la plataforma líder de la noche, un puesto que por primera vez en 15 años dejó de bailar entre Netflix y HBO.

Lista de ganadores:

Mejor serie de comedia

Hacks

Mejor serie de drama

Shogun

Mejor miniserie

Baby Reindeer

Mejor actor en una serie de comedia

Jeremy Allen White (The Bear)

Mejor actriz en una serie de comedia

Jean Smart (Hacks)

Mejor actor en una serie de drama

Hiroyuki Sanada (Shogun)

Mejor actriz en una serie de drama

Anna Sawai (Shogun)

Mejor actor en una miniserie

Irán prohíbe viajar a Venecia al equipo del corto español 'Ajar' porque la actriz no llevaba el hiyab Ver más

Richard Gadd (Baby Reindeer)

Mejor actriz en una miniserie

Jodie Foster (True Detective: Night Country).