La bajada de precio de los coches eléctricos dispara por fin las ventas de un sector estancado en España

Hace exactamente un año el coche eléctrico estaba en caída libre en España, registrando el mayor desplome de las ventas desde que comenzaron a popularizarse. Sin embargo, en cuestión de doce meses el panorama se ha invertido. Si en agosto de 2024 las ventas fueron un 25% inferiores a las del año anterior, en 2025 las matriculaciones de turismos eléctricos han crecido un 160%, hasta alcanzar los 7.032 vehículos, frente a los 2.696 de 2024. En los ocho primeros meses del año ya se han vendido casi el mismo número que en todo el año pasado, 61.959, según los datos de la patronal Anfac. De cada 100 coches vendidos en agosto, 9 fueron eléctricos y 13 híbridos enchufables.

Se trata del boom que el sector lleva años esperando, puesto que en España el coche eléctrico no había terminado de despegar, a diferencia de Portugal y numerosos países del centro de Europa. Las ayudas siguen siendo las mismas que en 2024, pero los expertos subrayan que el mercado ha cambiado sustancialmente con la entrada de modelos asiáticos más asequibles y la bajada de precio de los modelos europeos.

"El mercado es muy diferente al de 2024", opina Óscar Pulido, analista de la organización Transport & Envirnoment, especializada en la descarbonización de las carreteras. "La tecnología ha madurado y han entrado modelos de entre 14.000 y 22.000 euros con una autonomía decente", añade Pulido.

Miguel Ángel Jiménez, portavoz de la patronal de vehículos eléctricos Aedive también subraya el precio como el gran factor de cambio. "Lo que ha cambiado en el último año es la llegada de nuevos modelos de numerosas marcas, cada vez más atractivos en precio y prestaciones", señala. Remarca, además, el papel de las redes sociales, donde la publicidad de los eléctricos ayuda a resolver las dudas de los conductores que no están del todo convencidos.

El Tesla Model 3 sigue siendo el líder indiscutible en la venta de turismos 100% eléctricos en España, pero el segundo y tercer modelo más vendido no se comercializaban hace un año: el KIA EV3 y el BYD Dolphin Surf. El primero parte de los 23.000 euros y el segundo de los 11.800, una vez aplicado el descuento del Gobierno de 7.000 euros y entregando un coche antiguo. La mayoría de los modelos que rivalizan con estos coches también rondan ya los 18.000 euros, a la altura de un coche de combustión.

También ha ayudado el fin de la incertidumbre que rodeaba las ayudas del Plan Moves III, que caducó el 31 de diciembre porque el Gobierno no fue capaz de sacar adelante el famoso decreto ómnibus que peleó en el Congreso en enero. En abril, no obstante, el Ministerio para la Transición Ecológica consiguió recuperarlo de manera retroactiva y hasta final de 2025, por ahora.

La llegada de los coches fabricados en China ha tenido un efecto clave en el mercado español para avivar las matriculaciones de eléctricos. Dos de los seis modelos más vendidos en agosto son de la marca BYD (Dolphin Surf y Atto 2) y cuatro de los siete modelos híbridos enchufables más vendidos también son chinos (MG, Jaecoo, BYD y Omoda).

Los fabricantes del gigante asiático siguen en el podio pese al drástico incremento de los aranceles que la Unión Europea impuso el año pasado a los coches completamente eléctricos que llegan de ese país: un gravamen del 27% para BYD, un 28,8% para Geely (Polestar, Smart) y un 45,3% para SAIC (MG), aunque el resto de marcas de ese país también están afectadas. Estos aranceles solo se aplican sobre los turismos 100% eléctricos, no sobre los híbridos.

Matthias Schmidt, director de la consultora automovilística Schmidt Automotive, explica a infoLibre que, incluso con esos duros gravámenes, los productores chinos siguen vendiendo en Europa miles de vehículos porque su fabricación es tan rentable que pueden mantener los precios por los suelos. "Los aranceles no han provocado una inflación de los precios, ya que los fabricantes chinos los han absorbido en sus abultados márgenes de beneficio europeos". Aunque sí es cierto, añade, que han tratado de centrarse en la venta de coches con motor de combustión, principalmente en los híbridos enchufables, hasta el punto de que el modelo más vendido en Europa es el BYD Seal U.

El analista también explica que los fabricantes chinos no son los únicos que están reduciendo márgenes para mantener las ventas. También los europeos. Y lo hacen porque la UE ha endurecido este año los límites de emisiones de las marcas —su flota vendida este año no puede superar de media los 93,60 gramos/kilómetro de CO₂—, de manera que tienen que apretar en las ventas de eléctricos para compensar sus matriculaciones de combustión.

"El principal motivo motor del crecimiento de las ventas de eléctricos son los descuentos de fabricantes como Volkswagen, que se ven obligados a reducir los precios para aumentar la proporción de BEV que entregarán en 2025 con el fin de cumplir los objetivos reglamentarios de CO2 de la UE", opina Schmidt.

Los puntos de recarga crecen un 50% en 15 meses

Los expertos llevan años señalando que el problema de España era el coste de los coches eléctricos, que podían rondar los 30.000 y 40.000 euros, pero que a medida que entrasen nuevos modelos enfocados al público general, los precios bajarían y el mercado empezaría a despegar. También ha mejorado sustancialmente el número de cargadores en la red peninsular. Según Anfac, a finales de junio había en España 47.892 puntos de recarga públicos funcionando, casi un 50% más que a finales del primer trimestre de 2024.

Los turismos híbridos enchufables (con motor de combustión y eléctrico) también se están vendiendo muy bien este año, con una subida de las matriculaciones de casi el 100% respecto a 2024. Si bien no reciben la misma ayuda con el plan Moves (5.000 euros con achatarramiento), convencen a quienes siguen sufriendo la llamada "ansiedad de la autonomía" y que temen no llegar a tiempo a una electrolinera.