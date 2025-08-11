El BBVA decide seguir con la opa al Sabadell, tras un año y cuatro meses de trámites

El BBVA ha decidido este lunes seguir adelante con la opa sobre el Banco Sabadell, por lo que ahora serán los accionistas los que, probablemente en septiembre, decidan si aceptan su oferta de compra, que pasa por un canje de acciones, según informa EFE.

La decisión se produce tras las dos juntas en las que los accionistas del banco Sabadell aprobaron, prácticamente por unanimidad, la venta de su filial británica TSB al Banco Santander y el reparto de un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros cuando se cierre la operación.

Desde que se confirmara el interés del BBVA para explorar la posibilidad de una fusión, el 30 de abril de 2024, el Banco Sabadell ha pasado de cotizar a 1,74 euros por acción a 3,36 euros, una revalorización del 93%, mientras que el BBVA ha pasado de 10,9 euros por acción a 16,06 euros, un aumento del 47,3%.

Estas son las fechas más significativas de la opa del BBVA al Sabadell:

2024

A finales de Abril, el BBVA confirma que ha trasladado al presidente del Sabadell, Josep Oliu, el interés del grupo en iniciar negociaciones para explorar la posibilidad de una fusión entre ambas entidades.

Ya en mayo, la entidad financiera comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una propuesta de fusión por absorción del Sabadell, al que propone una ecuación de canje de una acción suya de nueva emisión por cada 4,83 títulos del banco catalán. La operación valora al Sabadell en casi 11.500 millones de euros, un 17 % más que su valor en bolsa.

El Sabadell rechaza, en un primer momento, la propuesta amistosa de absorción planteada por el BBVA, al considerar que "infravalora significativamente" el proyecto de la entidad y sus “perspectivas de crecimiento”. Por ello, el BBVA anuncia una opa hostil para adquirir el Sabadell, una oferta al mismo precio y condiciones que la propuesta de acuerdo amistosa de la semana anterior. Ese mismo día, el Ministerio de Economía se muestra en contra de la operación decidida por el banco presidido por Carlos Torres de ir hacia una opa hostil.

A finales de mayo, el 24, el BBVA presenta la opa sobre la totalidad de acciones del Sabadell en la CNMV y, en junio, pide aprobación para lanzar la opa sobre el Sabadell al Banco Central Europeo (BCE), a la CNMV y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Si bien en julio, la junta extraordinaria de accionistas del BBVA aprueba la ampliación de capital necesaria para lanzar la OPA sobre Banco Sabadell, en agosto los sindicatos UGT y CCOO piden a Competencia que no autorice la fusión entre el BBVA y el Sabadell.

A pesar de las protestas, el Banco Central Europeo (BCE) da su visto bueno a que el BBVA se haga con el control del Sabadell con su opa.

Ante esto, un grupo de accionistas minoritarios del Sabadell se asocian para defender sus intereses frente a la opa hostil, mientras que el gobierno mantiene su rechazo a la opa del BBVA sobre el Sabadell.

En Octubre, el BBVA ajusta su oferta por Sabadell con el pago de 0,29 euros y una acción por cada 5,019 y el presidente del Sabadell, Josep Oliu, traslada a los accionistas de la entidad que los ajustes anunciados por el BBVA puede "empeorar la oferta".

Seguidamente, en noviembre, Competencia acuerda estudiar la opa en segunda fase, lo que permite alegaciones, que se resolverán en 2025.

A finales de este mismo mes, la CE autoriza la opa de BBVA sobre Sabadell a la espera de informes de la CNMV y CNMC .

2025

A principios de año, ambas entidades se abren a los cambios. El BBVA decide modificar la opa para reducir las condiciones establecidas, mientras que el Sabadell prevé regresar a Cataluña más de siete años después de haber trasladado su sede a Alicante.

Ya en Marzo, el BBVA afirma haber conseguido todas las autorizaciones de organismos internacionales para la opa y la junta de accionistas del BBVA respalda la opa de la entidad al Sabadell.

La Cámara de Sabadell pide también ser consultada en el test de mercado de la opa del BBVA, en abril y Competencia autoriza la concentración bancaria y deja la operación en manos del Gobierno.

El Ministerio de Economía abre una consulta pública sobre criterios de interés general por la opa, a lo que el despacho de abogados Statera Legal recurre en la Audiencia Nacional.

Aun así, Economía eleva la opa al Consejo de Ministros tras advertir riesgos de interés general. Y en junio, el Consejo de Ministros endurece las condiciones fijadas por Competencia para aprobar la opa. Entre ellas, no despedir trabajadores ni alterar la gestión de la red de oficinas y mantener la separación jurídica de ambas entidades durante al menos 3 años.

A pesar de las condiciones, a finales del mismo mes el BBVA confirma que sigue adelante con la opa a pesar de las condiciones impuestas por el Gobierno. Debido a la acción del Gobierno, la Comisión Europea abre un procedimiento de infracción contra España por la normativa que permite al Gobierno condicionar o vetar operaciones bancarias.

La opa sobre el Sabadell se tambalea por la venta de TSB y hace que el BBVA insinúe su retirada Ver más

Mientras tanto, en julio, el Santander acuerda la compra de la filial británica del Banco Sabadell, el TSB, por 2.650 millones de libras (3.050 millones de euros).

Los accionistas del Banco Sabadell aprueban la venta de TSB por 2.650 millones de libras (3.050 millones de euros) y un dividendo asociado a la operación de 2.500 millones de euros, que se traduce en un pago extraordinario por acción de 50 céntimos de euro.

Aún con todo ello, el 11 de agosto, el BBVA anuncia que decide no desistir y seguir adelante con la opa.