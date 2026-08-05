La Bolsa española supera los 20.000 puntos y bate un nuevo récord en medio de la crisis de Ceuta

La grave crisis migratoria y humanitaria abierta en Ceuta no parece haber alterado, por el momento, la marcha de la Bolsa española. Mientras el Gobierno afronta las consecuencias políticas de lo ocurrido en la ciudad autónoma, el IBEX 35 ha abierto este miércoles con una subida del 0,37% y ha marcado un nuevo máximo histórico intradía cerca de los 20.100 puntos.

Los inversores han centrado su atención en factores internacionales, especialmente en la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y en la consiguiente caída del precio del petróleo. Así, el principal índice español ha alcanzado en los primeros compases de la sesión los 20.096,8 puntos y acumula una revalorización del 16,11% desde comienzos de año.

El nuevo máximo llega después de que el IBEX 35 cerrara el martes por primera vez en su historia por encima de los 20.000 puntos. El selectivo avanzó un 0,21%, hasta los 20.023,6 enteros, y encadenó su segundo récord de cierre consecutivo en agosto.

La posible reapertura de Ormuz anima a los mercados

La Bolsa española ya había superado los 20.000 puntos durante las primeras horas del martes, aunque perdió momentáneamente esa cota por la subida del petróleo, que llegó a alcanzar los 86,33 dólares por barril.

La tendencia cambió tras conocerse la posibilidad de un acuerdo para restablecer el tránsito de embarcaciones comerciales por el estrecho de Ormuz. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, adelantó que Washington y Teherán podrían alcanzar un pacto de manera inminente.

Las noticias provocaron una fuerte bajada del crudo. Al cierre de los mercados europeos, el barril de Brent, referencia en Europa, retrocedía un 3,94%, hasta los 80,47 dólares, mientras que el petróleo estadounidense WTI caía un 4,4% y rondaba los 77 dólares.

La relajación de los precios energéticos impulsó también al resto de las principales bolsas europeas. Milán avanzó un 1,26%; el Euro Stoxx 50, un 0,94%; Fráncfort, un 0,77%; París, un 0,61%; y Londres, un 0,2%.

Wall Street abrió igualmente con ganancias. Al cierre de los mercados europeos, el Nasdaq subía un 2,05%; el Dow Jones, un 1,64%; y el S&P 500, un 1,43%.

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Dentro del IBEX 35, ArcelorMittal encabezó las ganancias del martes con un avance del 4,3%. Por detrás se situaron Amadeus, que subió un 2,21%, y Sacyr, con un 1,77%.

En el lado contrario, Acciona cayó un 7,18% después de que una sociedad vinculada a la familia Entrecanales Franco colocara 1,65 millones de acciones de la compañía, equivalentes al 3% de su capital. Acciona Energía perdió un 2,62% y Endesa, un 1,45%.

En otros mercados, el gas natural europeo TTF bajó más de un 4%, hasta los 55,5 euros por megavatio hora. El euro se mantuvo prácticamente estable frente al dólar, mientras que el oro y la plata avanzaron. El rendimiento del bono español descendió hasta el 3,532%.