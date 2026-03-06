El brent sube un 8,52 % y el petróleo de Texas vive su mayor subida semanal desde 1983

El precio del barril de brent para entrega en mayo subió este viernes un 8,52% al cierre del mercado de futuros de Londres y se situó en 92,69 dólares, por los temores de suministro ante la escalada bélica en Oriente Medio.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró en 90,9 dólares por barril tras la exigencia del presidente Donald Trump de la "rendición incondicional" de Irán, lo que aumentó los temores de un conflicto prolongado que afecte al suministro global de energía.

El WTI subió un 12,21% respecto al cierre de ayer, o 9,89 dólares, y en el acumulado de la semana avanzó un 35,63% sobre el cierre del pasado viernes, cuando terminó en 67,02 dólares por barril, lo que supone la mayor subida semanal desde 1983.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, llegó a negociarse a 94,42 dólares a las 17:45 GMT en el ICE londinense, un máximo desde 2022, si bien después moderó su ascenso, aunque se mantuvo en niveles no vistos desde abril de 2024.

El brent se ha disparado casi un 25% desde el inicio el pasado sábado de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que afecta al estrecho de Ormuz, controlado por Teherán, uno de los principales pasos marítimos para el comercio y por donde circula en torno al 20 % del petróleo mundial.