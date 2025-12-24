Transparencia total
Transparencia total
Buscar

ENFERMEDADES

Detectado un brote de gripe aviar en una granja de la provincia de Lleida

  • Tras conocerse este brote, se han inspeccionado el resto de granjas ubicadas en el radio más próximo a la afectada, sin hallarse ratro de la enfermedad
  • El conseller de Agricultura de la Generalitat ha apuntado a un animal silvestre como posible origen
Archivo - Gripe aviar
Archivo - Gripe aviar EFSA - Archivo

Los técnicos de la Generalitat catalana han detectado un brote de gripe aviar en una granja ubicada en la provincia de Lleida, en la que se sacrificarán todos los animales y en torno a la que se ha decretado un perímetro de restricción de movimiento animal de diez kilómetros, informa EFE.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, Òscar Ordeig, ha informado este miércoles en conferencia de prensa de que, tras conocerse este brote, se han inspeccionado el resto de granjas ubicadas inicialmente en el radio más próximo a la afectada, en las que no se ha detectado hasta el momento rastro de la enfermedad.

"¿Qué hago con mis gallinas?": la gripe aviar también pone en alerta a los corrales de autoconsumo

"¿Qué hago con mis gallinas?": la gripe aviar también pone en alerta a los corrales de autoconsumo

Ver más

Ordeig ha apuntado a un animal silvestre como posible origen de este brote de gripe aviar, de la que hay otros catorce focos activos en España.

Más sobre este tema
logo infoLibre
stats