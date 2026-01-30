La economía española creció un 2,8% en 2025, tras avanzar un 0,8% en el último trimestre

La economía española creció en 2025 un 2,8% gracias al tirón de la demanda interna (consumo e inversión) y a pesar de que el sector exterior (exportaciones e importaciones) ha lastrado el crecimiento en el año de la guerra arancelaria promovida por Estados Unidos, según recoge EFE.

La economía aceleró el ritmo de crecimiento en el último trimestre del año, con un avance del 0,8%, dos décimas más que el trimestre precedente, de acuerdo con los datos de contabilidad nacional publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El valor del PIB a precios corrientes para el conjunto del año 2025 se situó en 1.685.783 millones de euros, un 5,7% superior al de 2024.