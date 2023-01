España concentra el mayor número de banqueros mejor pagados de Europa

Las remuneraciones de algunos de los directivos de la banca española despuntan en Europa. Tres de los seis banqueros que ingresaron más de 10 millones de euros en 2021 en la Unión Europea fueron españoles, según un informe publicado este jueves por la Autoridad Bancaria Europea. Las tres mayores remuneraciones de origen español fueron de 14,6, de 13,7 y de 10,7 millones de euros, respectivamente. Estas cifras son la guinda de un enorme pastel: en 2021, 221 banqueros europeos ingresaron más de 478 millones de euros, lo que les dejó un sueldo medio anual de 2,1 millones por cabeza.

La identidad de los tres directivos mejor remunerados no ha sido revelada por el organismo europeo, aunque cabe pensar que la persona que corona el ranking es un directivo de Banco Santander y que podría no ser su presidenta, Ana Patricia Botín, aunque no andaría muy lejos y superaría los 10 millones. El organismo europeo señala que más de 11 de los 14,6 es en concepto de retribución variable (el resto, en fija). Según una información publicada en Expansión en marzo de 2022, el banco confirmó una indemnización de esa cuantía a un directivo, sin identificar al beneficiario.

Sin embargo, las cifras no cuadran. Según Banco Santander, Botín fue remunerada con 12,29 millones. Los siguientes banqueros mejor pagados de 2021 fueron José Álvarez (Banco Santander) con 9,73 y Josep Oliu (Sabadell) con 9,36. infoLibre ha trasladado una consulta a la Autoridad Bancaria Europea sobre la metodología del cálculo de las cifras, para tratar de concretar la identidad de estos directivos, aunque a la hora de cierre de esta edición no ha recibido respuesta.

Esta información implica que Ignacio Sánchez Galán no fue el empresario que más remuneración obtuvo en 2021. El presidente de Iberdrola ingresó 13,2 millones de euros, por lo que queda casi un millón por detrás de este directivo que corona el ranking. Estas altas remuneraciones de los directivos están empezando a ser consideradas “excesivas” por parte de los accionistas, que, como contó infoLibre, cada vez están siendo más penalizadas en los consejos de administración.

Cada vez más banqueros italianos, franceses y españoles

En total, 1.957 banqueros europeos se han embolsado 3.526 millones. El sueldo medio de cada uno fue de 1.8 millones de euros, aproximadamente la mitad de retribuciones fijas y la otra mitad, variables, es decir, en función de objetivos. La Autoridad Bancaria Europea revela que la cifra de banqueros que fueron remunerados con más de un millón de euros aumentó un 41,5% entre 2020 y 2021. Es decir, pasaron de 1.383 a 1.957.

El 70% de estos 574 nuevos banqueros provienen de Italia, Francia y España. En el país transalpino, el aumento es del 88%: en 2020 había 187 gestores de banca que ingresaban más de un millón de euros y en 2021, 351. En España es del 73%, de 128 a 221. En Francia, el aumento es del 63%, de 228 a 371.

El organismo europeo señala que el aumento de las remuneraciones en 2021 se debió al “mejor rendimiento” de estas entidades, especialmente por las relocalizaciones de capital tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Parte del motivo también lo achacan a la inflación: en 2021 fue de 5,3% en la UE –en España fue del 6,6%, en Italia, del 4,2% y en Francia, del 3,4%–.

478 millones de euros, a repartir entre 221 banqueros españoles

En España, 221 banqueros ingresaron 478 millones de euros en 2021. Esto resulta en unos ingresos anuales medios de cada uno de ellos de 2,1 millones de euros (300.000 euros más que la media europea, que fue de 1,8 millones). Cabe destacar un mayor peso de las retribuciones por objetivos: fueron 268 millones, frente a los 210 de las remuneraciones fijas. En el resto de Europa, las remuneraciones estuvieron prácticamente al 50%. El mayor peso de las retribuciones variables en España, que van ligadas al desempeño de la entidad, podría explicar en parte los mayores aumentos en este país.

Diez años antes, en 2012, el año que se produjo el rescate bancario, eran 100 los banqueros que cobraban más de un millón de euros en España. Los datos por aquel entonces carecían del nivel de precisión respecto a los actuales, pero hay una cifra que destaca, por mantenerse como en la actualidad: la remuneración media de estos banqueros ya era de 2,1 millones de euros, la misma que en 2021.

Desagregados por escala, en 2021 el 67% de los banqueros ingresaron entre 1 y 2 millones de euros. El 17%, entre 2 y 3 millones y el 8%, entre 3 y 4 millones. El 8% restante lo copan las mayores retribuciones: tres ingresaron entre 4 y 5 millones; ocho, entre 5 y 6 millones; dos, entre 6 y 7 millones, otros dos, entre 7 y 8 millones. Los tres restantes son los que coronan el ranking, con más de 10 millones de euros.

Cabe destacar que estas remuneraciones se produjeron antes de que el Banco Central Europeo empezara a elevar los tipos de interés y que ha supuesto un enorme impulso a sus márgenes de beneficios. Según los datos del primer semestre de 2022, Banco Santander ganó 4.894 millones de euros, un 33% más que el año pasado; Sabadell cerró con un beneficio de 393 millones, un 78% más, y Bankinter de 276 millones, un 11% más. Cabe esperar que el mayor peso de las retribuciones variables en los banqueros españoles también les sitúe en lo alto del ranking europeo de sueldos bancarios en 2022.