El Female Founders Day Madrid 2025 impulsa el liderazgo femenino en tecnología

La brecha de género en ciencia y tecnología sigue siendo uno de los desafíos más persistentes del ecosistema innovador europeo. Con menos del 15% de presencia femenina en los campos cuánticos, según QuantERA y EE Times Europe, España intenta contrarrestar esa desigualdad poniendo el foco en quienes ya están liderando esa revolución silenciosa. Ese es el propósito que guía la quinta edición del Female Founders Day Madrid 2025, que el Ateneo de Madrid acogerá el próximo 26 de noviembre y que reunirá a más de 300 profesionales del emprendimiento, la ciencia y la inversión.

El encuentro, impulsado por Female Startup Leaders (FSL), se ha consolidado como una de las principales citas del emprendimiento tecnológico con perspectiva de género en el país. Este año, la organización apuesta por situar la computación cuántica en el centro del programa, con una mesa moderada por la periodista, emprendedora y cofundadora de FSL Esther Molina, una de las figuras más activas en la divulgación y defensa del liderazgo femenino en innovación. La acompañarán algunas de las voces más relevantes del sector cuántico español: Vanesa Díaz (LuxQuanta), Juani Bermejo-Vega (Q-turn) y Elisabeth Ortega (Qilimanjaro).

El programa se completa con paneles sobre biotecnología, emprendimiento deportivo, inteligencia artificial y los grandes retos del ecosistema innovador hacia 2030, con participación de representantes de ENISA, Renfe, el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Española de Startups, entre otros. La apertura correrá a cargo de las fundadoras de Spika Tech, que tratarán el uso de la tecnología para detectar arritmias cardíacas; mientras que la clausura la firmará la investigadora Ana Freire, creadora del Proyecto STOP y que hablará sobre IA y salud mental.

Uno de los momentos más esperados será el concurso nacional de pitches, en el que participarán las ganadoras de las ediciones regionales junto a nuevas aspirantes. La ganadora se llevará el Premio Female Startup Leaders 2025, dotado con 3.000 euros, además de su incorporación al programa de acompañamiento de Microsoft, que incluye 25.000 euros en crédito tecnológico. El acto finalizará con la actuación de la cantante Paula Mattheus.

Como novedad, FSL presentará el primer directorio de mujeres fundadoras de habla hispana, una herramienta abierta que ya incluye más de un centenar de perfiles y que busca derribar uno de los grandes obstáculos detectados por las emprendedoras: la falta de visibilidad. El objetivo, según sus creadoras, es facilitar que inversores, instituciones y empresas puedan localizar con facilidad talento femenino en sectores altamente especializados.

“Con este directorio queremos derribar una de las principales barreras del ecosistema: la falta de visibilidad de las mujeres que lideran proyectos tecnológicos”, explica Carmen Hidalgo, cofundadora de FSL. “Ahora cualquier persona, institución o inversor podrá encontrarlas fácilmente y conectar con ellas para generar nuevas oportunidades”.

Cinco años después de su creación, el Female Founders Day se reivindica no solo como un espacio de encuentro, sino como una comunidad que exige poder, recursos y presencia en las decisiones que marcarán el futuro tecnológico del país. Y, en palabras de Esther Molina, como un “altavoz para quienes impulsan la innovación desde la ciencia, la empresa y la tecnología con propósito”.