El Gobierno acuerda doblar la inversión para el mantenimiento de Rodalies hasta 2030

El Gobierno y la Generalitat han acordado doblar la inversión para el mantenimiento de la infraestructura de Rodalies en los próximos cinco años, con 1.828 millones de euros, dentro del nuevo plan Rodalies 2026-2030 que han anunciado ambas administraciones este martes.

En la presentación de la revisión del plan inversor de Rodalies para los próximos años, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, han anunciado que, en total, entre 2020 y 2030 se invertirán 8.000 millones de euros en Rodalies.

Tras una revisión del plan para 2026-2030, el Gobierno aumentará el volumen de inversión en 1.691 millones de euros, un incremento del 21%, que ya había avanzado esta mañana el portavoz de ERC, Isaac Albert, en una entrevista a Catalunya Ràdio.

