Adif eleva a 29 los puntos críticos de Rodalies en los que está realizando actuaciones de urgencia

Adif ha elevado a 29 los puntos de la red de Rodalies en los que está llevando a cabo reparaciones y otras actuaciones catalogadas como de urgencia, informa EFE. Así lo ha confirmado en rueda de prensa este jueves el director de Construcción de Obras de Adif, Ángel Contreras, que ha comparecido junto con el presidente del organismo, Luis Pedro Marco.

Contreras ha explicado que están movilizados más de 50 equipos que han llevado a cabo 116 inspecciones para detectar problemas en la infraestructura. Estas inspecciones se enmarcan dentro de los 69 puntos susceptibles de ser frágiles que Adif pactó con los sindicatos de maquinistas para el restablecimiento de la circulación.

Si en el transcurso del análisis que esta semana se lleva a cabo en estos puntos se observan deficiencias en muros u otras partes de la infraestructura que son catalogados con el nivel de alarma, entonces pasan a ser considerados como reparaciones de urgencia.

Si bien el pasado lunes Adif tenía 23 procedimientos de urgencia detectados, ahora las actuaciones de este tipo se han elevado a 29, ha explicado Contreras. Ha especificado que los taludes son las actuaciones prioritarias, para así evitar más desprendimientos sobre las vías.

De las actuaciones que están llevando a cabo, una de ellas es en el túnel de Rubí, una actuación "fundamental" para el funcionamiento del sistema ferroviario.

El Gobierno y la Generalitat tratan de taponar la crisis de Rodalies y frenar el desgaste para Illa Ver más

Contreras ha confirmado que la empresa constructora ya está en el terreno y que hay un equipo técnico evaluando qué se puede hacer. Estas 29 actuaciones prioritarias afectan a todas las líneas de Rodalies, siendo las más damnificadas las R3 y R4.

El directivo de Adif ha advertido de que esta cifra es provisional y puede ascender o descender, porque se trata de un "plan vivo". Dentro de este plan de actuación, Adif ya ha completado dos actuaciones de urgencia, una en la ciudad de Badalona y otra en la localidad de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Estas actuaciones han permitido la circulación de la línea R1 y R2 sur, respectivamente, y se han podido realizar en "tiempo récord", ha especificado Contreras.