El presidente del BBVA no dimitirá porque su puesto "no dependía del resultado" de la opa

El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha dejado claro este viernes que no piensa dimitir a pesar de que la opa sobre el Banco Sabadell haya fracasado, ya que su continuidad al frente del grupo vasco "no dependía del resultado de este proceso".

En rueda de prensa ha explicado que ha sido el consejo de administración en pleno el que ha tomado todas las decisiones, incluida la de presentar la oferta. "Nuestra labor es intentar aquellas cosas que tienen sentido", ha dicho.

Torres defiende que es una operación que creen que hubiera sido "fantástica", pero si no ha podido ser "eso no es una razón para dimitir" y, además, ha afirmado que se siente "plenamente respaldado" no solo por el consejo de administración del BBVA sino de la junta de accionistas.

El banquero ha admitido que "obviamente" el resultado de la opa, con una aceptación que no llegó al 26 % del capital del Sabadell, no era el que esperaban, pero ha mostrado su respeto a la decisión de los accionistas del Banco Sabadell que no acudieron a la oferta.

"En todo momento hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer", ha argumentado, antes de insistir en que se trataba de una oferta buena para todos: clientes, accionistas, empleados, España y Europa. En su opinión, que no haya prosperado es "una oportunidad perdida para todos".

En cuanto a la aceptación de la oferta por parte de los distintos colectivos de accionistas, Torres ha dicho que "importa poco" lo que haya podido pasar, pero cree que los grandes inversores, los institucionales, han acudido "en gran medida".

Donde posiblemente no haya sido así fue en otros colectivos como los pequeños accionistas, "quizá por la expectativa de una segunda opa", y Torres señala que "sin duda" también ha influido la opinión contraria del Banco Sabadell, lo que ha podido arrastrar también a fondos pasivos, que replican la evolución de algunos índices, pues piensa que han acudido con porcentajes muy bajos.

Lo único cierto, ha dicho Torres, es que el 50% de los accionistas del Sabadell que tenían sus acciones depositadas en el BBVA aceptaron la oferta.