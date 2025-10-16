El BBVA fracasa en su opa al Sabadell al obtener solo un 26% del respaldo del capital

El BBVA ha fracasado en su opa sobre el Banco Sabadell y no ha obtenido ni el 26% del capital de la entidad, con lo que pone punto y final a su intento de hacerse con el control de la entidad catalana, según ha confirmado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El BBVA ha conseguido el respaldo del 25,47% del capital del Banco Sabadell, muy lejos de su objetivo inicial de lograr al menos el 50%, lo que le hubiese dado el control del banco catalán.

De este modo, la oferta del BBVA, que pasaba por entregar una acción nueva del banco por 4,8376 acciones del Sabadell, queda sin efecto.

El misterio de la opa del BBVA al Banco Sabadell se resuelve un día antes de lo previsto, ya que la CNMV había dicho que anunciaría el resultado este viernes, y de la manera más inesperada con el fracaso de la oferta.

Después de más de 17 meses desde que se lanzó la opa, el mercado esperaba conocer si el BBVA conseguía la mayoría del capital del Sabadell, lo que parecía prácticamente imposible por el escaso respaldo de los clientes accionistas del banco.

Sin embargo, los analistas llevaban días pensando que lo más probable era que el BBVA consiguiera entre el 30% y el 50% del capital del Sabadell, lo que abriría la puerta a que la entidad, antes de renunciar a sus planes, rebajara su aspiración inicial y se animara a lanzar una opa al obtener más del 30%.

Se trataba del escenario más complejo, ya que el BBVA tendría que haber esperado que la CNMV le diera la guía para calcular el precio "equitativo" de esa segunda oferta y su consejo de administración tendría que haber decidido en tiempo récord si seguía adelante. Pero al final la opa ha fracasado porque el apoyo no llegó al 30 %, con lo que el BBVA pone fin a su aventura.

El banco vizcaíno no seguirá adelante con sus planes de compra del Banco Sabadell, después de que su opa haya fracasado, pero este mismo jueves ha anunciado que retoma "de manera acelerada" su plan de retribución al accionista y su estrategia en solitario.

A corto plazo, el BBVA contará con aproximadamente 13.000 millones de euros disponibles para distribuir entre sus accionistas. Para empezar, el próximo 31 de octubre el banco iniciará la recompra de acciones pendiente de cerca de 1.000 millones de euros y el 7 de noviembre pagará el mayor dividendo a cuenta de su historia (0,32 euros por acción), por un total de aproximadamente 1.800 millones de euros.

BBVA y Sabadell convierten su batalla por la opa en un duelo comercial que copa prensa, televisión y Spotify Ver más

Adicionalmente, según ha informado en un comunicado, en cuanto reciba la aprobación del Banco Central Europeo (BCE), el banco pondrá en marcha otra recompra de acciones "significativa". El consejo de administración del banco ha reafirmado "de forma unánime" su compromiso con el nuevo plan estratégico y los objetivos financieros para el periodo 2025-2028, que mantendrán a la entidad "a la cabeza de la banca europea en crecimiento y rentabilidad".

En este periodo, el BBVA estima que su rentabilidad (ROTE) promedio se sitúe en torno a un 22% y que su ratio de eficiencia mejore hasta cerca del 35%.

Asimismo, prevé seguir creando valor para el accionista, con un incremento en el patrimonio neto tangible por acción más dividendos en el entorno del 15%. El banco recuerda que espera obtener un beneficio atribuido acumulado en cuatro años de aproximadamente 48.000 millones de euros y prevé disponer de 36.000 millones de euros para distribuir entre sus accionistas hasta 2028.