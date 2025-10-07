El recibo de la luz del usuario medio es un 15% más caro que hace un año, según Facua

El recibo de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) fue en septiembre un 15,4% más caro que hace un año, ya que ha pasado de los 70,62 euros de 2024 a los 81,49 euros del mes de pasado, según un análisis de Facua dado a conocer este martes y recogido por EFE.

La factura de septiembre es la tercera factura más cara del año, aunque muy por debajo de los 95,70 euros de enero, ha explicado en un comunicado. El recibo mensual se ha incrementado en septiembre un 1% frente a los 80,71 euros de agosto para el usuario medio, esto es, un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales.

En los últimos años, la factura del usuario medio del mes de septiembre fue de 70,62 euros en 2024, de 76,37 euros en 2023, de 137,93 euros en 2022, de 102,71 euros en 2021 y de 66,78 euros en 2020. Para abaratar la factura, Facua reivindica modificaciones de calado en el sistema de fijación de tarifas para evitar que las energías más caras sigan inflando la tarifa semirregulada.

Reclama desde 2021 que la nuclear y la hidroeléctrica salgan de la subasta marginalista diaria y sean sometidas a precios fijos fijados por el Gobierno a largo plazo, ha recordado en la nota.

El Gobierno prepara un Observatorio de la Pobreza Energética y medidas para evitar abusos de las eléctricas Ver más

De esta forma, se evitarían los denominados beneficios caídos del cielo de estas tecnologías gracias al diseño que desde hace décadas tiene el sistema marginalista, donde el precio de mercado lo determina la oferta más cara que permite satisfacer la demanda cada hora, ha explicado.

Asimismo, demanda medidas para fomentar que los consumidores optimicen la potencia contratada en sus viviendas, ya que, según Facua, los consumidores domésticos pagan a las eléctricas cerca de mil millones de euros de más cada año por el exceso de kilovatios que figuran en sus contratos.

El último Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondiente al segundo semestre del año pasado, indica que siete de cada diez viviendas tienen contratada una potencia superior a la que necesitan.