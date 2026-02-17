Ana María es la séptima víctima mortal por violencia de género en España en 2026

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este martes la naturaleza machista del crimen de Ana María, la enfermera de 64 años del centro de salud de Benicàssim (Castellón) asesinada ayer lunes por su expareja, de 70 años, un nuevo caso que eleva a 7 las víctimas mortales en 2026 y a 1.350 desde 2003, según recoge EFE.

Según ha informado Igualdad, no figuraban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, que fue detenido tras apuñalar a Ana María cuando se encontraba trabajando en el centro de salud. La víctima fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios y trasladada después al Hospital General Universitario de Castellón, donde finalmente falleció.

Menos feminicidios y más denuncias: por qué las políticas públicas son un salvavidas para las mujeres Ver más

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han expresado su más rotunda condena y su absoluto rechazo ante este nuevo crimen machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.