Carolina Elías: "Los medios han hecho que las trabajadoras del hogar dejemos de ser invisibles"

Carolina Elías conoce de primera mano la situación de las trabajadoras del hogar. La presidenta de la asociación Servicio Doméstico Activo (Sedoac) es la voz de muchas mujeres que ganan la vida con el trabajo doméstico. La reciente ratificación del Convenio 189 de la OIT por el Gobierno ha respaldado de una vez por todas la reivindicación histórica del colectivo. Este acuerdo internacional –impulsado en 2011 y firmado ya por 35 países– regula el empleo doméstico y acerca a las trabajadoras del hogar a las condiciones laborales del resto de trabajadores. El convenio recoge algunas de las principales demandas del colectivo: desde el derecho a paro hasta el reconocimiento de las enfermedades profesionales.

Elías recogerá el próximo viernes el premio infoLibre en la categoría Compromiso Social a las empleadas del hogar. Reconoce estar muy emocionada y confiesa que no se lo esperaba. Le sorprende que a “una mujer inmigrante ex trabajadora del hogar” que pertenece a “una lucha tan invisible” se le dé un reconocimiento de este tipo. “Las compañeras y yo estamos súper contentas, aún no me lo creo”, recalca.

La ratificación del Convenio 189 de la OIT es una reivindicación clásica de las trabajadoras del hogar: ¿Cómo cambiará la vida de estas mujeres?

Ya la ha cambiado. La ratificación del Convenio y la sentencia de Luxemburgo de que España estaba cometiendo una discriminación indirecta de género al negarnos el derecho al paro, mas toda nuestra lucha reivindicativa, han sido los tres elementos que han desembocado en la ley en la que se nos reconoce el derecho a cobrar el desempleo. Eso por supuesto nos cambia. No sabes la felicidad que nos da comprobar que ya tenemos casi las mismas prestaciones que el resto de trabajadores, como es el paro, o estar incluidas dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Todas estas cuestiones son un gran avance y han sido gracias a toda esta lucha. Es un paso más hacia la igualdad de derechos.

¿Qué consecuencias ha tenido para las trabajadoras no tener acceso a estos derechos básicos durante años?

Precariedad, vulnerabilidad y esclavitud, así lo puedo resumir. Muchas compañeras se han visto en situaciones terribles de desamparo y se han visto obligadas a aceptar trabajos con condiciones esclavas. Eso es justo con lo que queremos acabar. En el empleo del hogar se dan unas condiciones de abuso que obligan a las trabajadores a vivir sometidas porque no tienen otro medio para sobrevivir si las despiden, pero eso ahora cambia.

¿Han apreciado un cambio de sensibilidad en la sociedad tras este avance laboral?

Yo no diría que ha sido solo por la ratificación del convenio, yo diría que ha sido más gracias a la reivindicación que hemos hecho durante todo este tiempo. Hemos hecho un trabajo de sensibilización a la sociedad en general. Eso lo notamos porque antes era un tema casi que tabú, nadie hablaba de trabajadoras del hogar. Ahora estamos en los medios de comunicación, se nos premia… Ahora ya no somos tan invisibles como antes, y eso ha sido gracias a toda la lucha reivindicativa que hemos hecho y a que la sociedad cada vez valora más nuestro trabajo y valora más poner a las personas en el centro.

¿Qué papel considera que han tenido los medios a la hora de abordar la situación de estas trabajadoras?

Ha sido fundamental porque ha permitido visibilizarlas, hacer hablar a la gente del tema. Nos ha permitido a las asociaciones darnos a conocer. Hay gente que se ha puesto en contacto con nuestra asociación porque nos han visto en la tele, nos oyeron en la radio o nos leyeron en el periódico. Eso ha permitido que compañeras nos conozcan y que incluso empleadores contacten con nosotras porque nos vieron en la tele y buscan asesoramiento porque quieren hacer las cosas bien. Esto es más que maravilloso, y ha sido gracias a la televisión, a la prensa y a la radio. Los medios de comunicación han hecho que las trabajadoras del hogar dejemos de ser invisibles.

Vamos a seguir peleando por que podamos tener nuestro propio convenio colectivo, que las instituciones de trabajo sean efectivas y por que estemos incluidas plenamente en el Régimen General de la Seguridad Social

¿Cuáles son las aspiraciones a futuro para el colectivo?

Que desaparezca el trabajo de interna porque consideramos que es la esclavitud moderna. Vamos a seguir peleando porque podamos tener nuestro propio convenio colectivo, porque las instituciones de trabajo sean efectivas, porque estemos incluidas plenamente en el Régimen General de la Seguridad Social… Es decir, que tengamos como toda esa igualdad de derechos con respecto al resto de los trabajadores y que tengamos condiciones dignas. Sobre todo que estas cosas no solo queden en la ley, en papel, sino que sean una realidad en la vida de las compañeras. Hacer que la ley y todo lo conseguido se cumpla es nuestro reto actualmente.