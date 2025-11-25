Detenido en La Habana Martiño Ramos, el español condenado por agredir sexualmente a una alumna

Las autoridades cubanas detuvieron este lunes en La Habana a Martiño Ramos Soto, el profesor español condenado por agredir sexualmente a una niña menor de edad. El agresor había sido condenado este verano por la Audiencia de Ourense a trece años y medio de prisión por violar a una de sus alumnas a lo largo de dos años.

La condena llegó en julio, pero algunos días antes de que el tribunal la dictara el agresor ya había abandonado el país. Tras meses en paradero desconocido, este domingo varios medios de comunicación se hicieron eco de su posible paradero en La Habana, a partir de su perfil en redes sociales. El lunes la Policía, que lo situaba como uno de los diez nombres reclamados por la justicia, confirmó estar trabajando con esta hipótesis.

Con su huida, el docente evitó ingresar en prisión por un delito contra la libertad sexual en el que sometió a la víctima a prácticas sádicas. En Instagram, el prófugo se presentaba exponiendo su rostro, con el pelo más corto y haciendo uso de su segundo apellido únicamente. Según el contenido publicado en la red social, el agresor ha podido estar trabajando como fotógrafo y en algunas galerías de arte.

La Audiencia Provincial de Ourense emitió, casi tres meses después de condenarle, una solicitud de extradición que fue tramitada por el Ministerio de Justicia. Su localización y arresto eran una prioridad para la Sección de Fugitivos, hasta que este lunes las autoridades cubanas confirmaron su detención.

Condenado por violar a su alumna

Ramos Soto era profesor de su víctima desde que la pequeña tenía tres años. A través de un perfil falso en redes sociales, fingió ser un adolescente para contactar con ella. El agresor comenzó a pedirle fotos íntimas y más adelante concertó encuentros sexuales en los que la violó y la agredió físicamente, dejándola en una ocasión abandonada en un monte tras propinarle una paliza, según informa EFE.

Además de la condena de prisión, el tribunal lo inhabilitó durante 21 años y medio para ejercer cualquier profesión u oficio, retribuido o no, que conllevase contacto regular y directo con personas menores de edad. También le impuso ocho años y medio de libertad vigilada y la prohibición de comunicarse por cualquier medio y aproximarse a la víctima, a su domicilio, lugar de estudio o trabajo, durante 20 años y medio, así como el abono de una indemnización de 30.000 euros. Ramos Soto había sido militante de la ya extinta En Marea y Ourense en Común.

En la resolución se señala que la menor, ante un brutal episodio de violencia física, decidió bloquear al acusado en las redes sociales. Al reanudarse el curso escolar, en septiembre de 2021, expuso los hechos en el colegio, formalizando la denuncia ante la Guardia Civil.

El docente era, según los jueces, perfectamente conocedor de la edad y de la fragilidad emocional de la menor, derivada principalmente de un grave problema familiar. El fallo constata que se aprovechó de estas circunstancias.

El movimiento feminista organizado en la Marcha Mundial das Mulleres denunció este lunes la "falta de medidas cautelares" en el caso. A su juicio, lo ocurrido supone un nuevo "episodio de dolor y sufrimiento para la agredida causado por una Justicia que falla cada día a miles de mujeres que sufren violencia machista". Todo ello, han agregado mediante un comunicado, después de un proceso judicial que han calificado como "revictimizante y nada cuidadoso con la agredida" y que evidencia que "no se tomaron" las medidas precisas para evitar esta situación.