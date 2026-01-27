La Fiscalía abre diligencias por denuncias de acoso sexual contra el catedrático Ramón Flecha

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha abierto diligencias por las denuncias por presuntas conductas de acoso sexual, coerción psicológica, maltrato y explotación vinculadas al catedrático emérito Ramón Flecha y al entorno del grupo de investigación CREA que le trasladó la Universidad de Barcelona (UB), informa EFE. Los abusos de Flecha salieron a la luz en una investigación conjunta de infoLibre con elDiario.es, RTVE Noticias y Ràdio 4-RNE.

La Fiscalía ha informado en un comunicado de que la "Sección especializada de delitos violentos contra niños, niñas y adolescentes, así como otros colectivos vulnerables y perfiles delictivos complejos, ha abierto diligencias de investigación a raíz de la denuncia presentada por el Rector Magnífico de la Universidad de Barcelona tras la denuncia de 16 integrantes del grupo de investigación CREA (Community of Research on Excellence for All) contra Ramón Flecha".

Señala también que en dichas diligencias se ha encomendado la investigación a un equipo conjunto policial de Mossos d´Esquadra especializado, la Unidad Central de Agresiones Sexuales, y al Área Central de Análisis y Elaboración de inteligencia de la Comisaría General de Información, "con experiencia en delitos contra la libertad sexual y en el análisis de dinámicas de control coercitivo y estructuras grupales cerradas".

La UB informó el pasado 22 de diciembre de que había traslado las denuncias a la Fiscalía tras recibir un informe preliminar de una comisión independiente, con expertos en violencia de género y acoso institucional, que ha recogido durante cuatro meses los testimonios de once denunciantes, que han aumentado ahora a dieciséis.

Conductas de maltrato, coerción sexual y psicológica, explotación personal y profesional, o prácticas vejatorias e intimidatorias son algunos los hechos relatados por personas que formaron parte del CREA, que el informe califica como un "grupo coercitivo de alto control", con Flecha a la cabeza.

El CREA fue creado en 1991 por Flecha como un centro de investigación del ámbito de la educación y posteriormente se especializó también en violencia sexual. Un día después de que la Universidad de Barcelona trasladara a Fiscalía las denuncias, el 23 de diciembre, el CREA anunció su disolución "de forma inmediata" con el objetivo de evitar "más perjuicios a sus miembros".

Además de elevar los hechos a la Fiscalía, la Universidad de Barcelona comunicó su intención de personarse como acusación particular si el procedimiento penal avanza.

Asimismo, la UB ha activado expedientes disciplinarios con suspensión cautelar de empleo a dos miembros del personal docente e investigador del CREA y ha retirado la condición de catedrático honorario a una tercera persona, además de mantener la suspensión del estatus y las funciones de catedrático emérito de Sociología a Ramón Flecha.

El grupo CREA dejó de ser una estructura interna de la UB en 2015, cuando pasó a funcionar como "comunidad de investigación" externa.

Los hechos descritos por las denunciantes incluyen presuntas conductas de maltrato, coerción sexual y psicológica, explotación personal y profesional, así como prácticas vejatorias e intimidatorias, que habrían operado "de forma sistemática" mediante una estructura jerárquica de liderazgo a manos de Ramón Flecha, al que el informe señala como el presunto perpetrador de la mayoría de los hechos investigados.