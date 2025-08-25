Igualdad anuncia que retirará la prostitución de la clasificación de actividades económicas

La prostitución podría dejar de estar dentro de la Clasificación Nacional de las Actividades Economicas (CNAE) que maneja el Instituto Nacional de Estadistica (INE) o así lo pretende el Ministerio de Igualdad, liderado por la socialista Ana Redondo.

Esta clasificación, que acompaña a la NACE (Nomenclatura estadística de Actividades económicas de la Comunidad Europea), se limita a traducir de manera literal la guía interpretativa original publicada por Eurostat que, como parte de la Comisión Europea, estudia las estadísticas de todos los estados miembros.

El ministerio trabaja con el INE para conseguir adecuar dicha clasificación a la realidad social española, ya que la europea no distingue entre estados miembros y, por lo tanto, incluye la “prestación o concertación de servicios sexuales" dentro de la categoría ‘Otros servicios personales’.

“Este asunto no viene contemplado en el Real Decreto 10/2025, de 14 de enero, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2025 (CNAE-2025), por lo que no tiene eficacia jurídica”, ha detallado la ministra, que considera que “su mención es un automatismo que proviene de la práctica europea”.

Por ello, Redondo también ha anunciado que enviará una carta a la comisaría europea de Igualdad para pedir que el listado de actividades económicas se adapte al ordenamiento jurídico de cada país europeo.

De esta manera, la ministra celebra la “coherencia” del Gobierno de España, que todavía trabaja en una ley que consiga abolir la prostitución. A mediados de junio, Redondo ya anunció que su ministerio presentará en septiembre un anteproyecto de ley con este objetivo, después de proposiciones de ley que no lograron lo esperado.