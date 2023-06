Igualdad investiga como violencia de género el asesinato de una mujer en Pontevedra

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga como posible caso de violencia de género el asesinato de una mujer de 44 años este sábado por la tarde en el municipio pontevedrés de Oia por parte de su expareja, un guardia civil que horas después de los hechos se suicidó al verse acorralado por agentes del Instituto Armado en un monte próximo al lugar del crimen.

De confirmarse como violencia machista, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 21 en 2023 y a 1.205 desde 2003, ha indicado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a través de sus redes sociales. Este sería el segundo crimen machista ocurrido en Galicia este 2023 tras el asesinato de una mujer en Baiona el pasado mes de febrero por el que fue detenida su expareja.

⚠️ Estamos recabando datos del asesinato por presunta #ViolenciaDeGénero de una mujer de 44 años en la provincia de Pontevedra.



🔴 De confirmarse, el n° de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 21 en 2023 y a 1.205 desde 2003.#NiUnaMenos#NosQueremosVivas — Delegación del Gob. contra la Violencia de Género (@DelGobVG) 4 de junio de 2023

La alerta saltó a las 16.10 horas de este sábado: una mujer, Ana Vanessa Serén de 44 años, había sido asesinada con un arma de fuego en las inmediaciones del camping O Muíño, situado en la carretera que une Baiona y A Guarda. Poco después, se confirmaba que las autoridades buscaban a la expareja de la víctima, un guardia civil que tenía una orden de alejamiento de 300 metros así como la prohibición de comunicarse con ella.

Así, los esfuerzos de las fuerzas de seguridad se centraron en la localización del principal sospechoso. A última hora de la tarde lo encontraron en un monte próximo al lugar de los hechos. Finalmente, fuentes de la investigación consultadas por Europa Press confirmaron que el presunto autor de este crimen se suicidó sobre las 22.15 horas tras más de una hora en la que los agentes intentaron dialogar con él para que se entregara.

56 intervenciones policiales de protección desde abril

La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, a las puertas del camping en el que trabajaba Ana Vanessa Serén y donde fue asesinada, ha explicado que había presentado denuncia en abril y su caso era considerado de "riesgo medio".

También ha detallado que la denuncia dio paso a un juicio rápido que concluyó con una sentencia de orden de alejamiento de 300 metros y prohibición de comunicación con la víctima. Tras esta sentencia, Larriba ha señalado que los agentes de la unidad de la Guardia Civil encargados de este tipo de casos intervinieron en un total de 56 ocasiones para proteger a la víctima, una de ellas "muy recientemente".

En todo caso, según ha explicado, esto no quiere decir que el agresor incumpliera esta pena, sino que se trata de "seguimiento de la víctima para constatar que la persona condenada no está quebrantando la condena". "Son seguimientos. No tienen que ver con los quebrantamientos. Es algo que se hace de manera normal, que forma parte de la protección", ha detallado.

Con todo, Larriba ha manifestado que "en ningún caso" la víctima "ha estado desamparada". "Todo lo contrario", ha afirmado antes de reconocer que "estas cosas suceden, lamentablemente". "Por muchos medios que pongamos, por muchos recursos...", ha lamentado.

Además, la subdelegada ha asegurado que el presunto asesino, Guardia Civil de profesión, tenía retiradas las armas y únicamente prestaba atención a la ciudadanía. Cuestionada por el arma del crimen, Larriba ha sostenido que no se trata de un arma reglamentaria, ya que, ha insistido, "no tenía acceso a ellas", por lo que "parece ser que es una escopeta o un fusil".

El delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, en una publicación en su cuenta de Twitter, ha señalado que la muerte de Ana Vanessa es "un fracaso como sociedad" que siente "profundamente". "Ana Vanessa es la última víctima de un asesinato machista en Galicia, en Oia. Su muerte es un fracaso como sociedad que sentimos profundamente. No puede volver a suceder. No podemos callar ni dejar de avanzar para protegerlas", ha expuesto.

Luto en Oia

La alcaldesa en funciones de Oia, Cristina Correa, confirmaba a Europa Press que el consistorio municipal decretará tres días de luto oficial por este "trágico suceso". Además, este domingo se ha convocado un minuto de silencio frente al camping, donde la víctima trabajaba en el servicio de limpieza, en repulsa por este asesinato.

Las muestras de consternación y repulsa se han repetido a lo largo de la tarde de este sábado por todo el territorio y desde diferentes instituciones y cargos políticos. Entre ellas, la del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que en una publicación en Twitter ha manifestado estar "consternado y sin palabras" después de lo ocurrido. "Duele, pero no vamos a dejar de trabajar hasta que la violencia machista esté definitivamente fuera de la sociedad", ha escrito.

También la líder del BNG, Ana Pontón, ha utilizado esta red social para mostrar su "rabia, dolor e indignación" ante un "nuevo asesinato por violencia machista". Asimismo, ha urgido "más medios y recursos para proteger a las mujeres que sufren esta forma cruel de violencia". "Solo con igualdad real podremos dejar atrás el terrorismo machista. Todo el afecto y solidaridad a la familia de Vanesa en este momento tan duro", ha concluido.

El secretario general del PSOE gallego, Valentín González Formoso, también se ha sumado a los mensajes de repulsa por este "terrible crimen machista". "Una nueva víctima de esta lacra que es la violencia machista, que debemos erradicar de una vez por todas de nuestra sociedad. Todo mi cariño y solidaridad a la familia de Vanesa", ha relatado.

