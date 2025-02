La justicia italiana ordena a Juana Rivas que devuelva su hijo al padre

La justicia italiana ha vuelto a otorgar la custodia del hijo menor de Juana Rivas al padre, Francesco Arcuri, en un fallo que ha ordenado a la vecina de Maracena (Granada) que devuelva el niño a Italia, una decisión que además limita su derecho a verlo únicamente en Cerdeña, según informa EFE.

El fallo de la Corte de Apelación de Cagliari, ha destacado que la custodia del menor recae en el padre quien la ejercerá "en exclusiva" y con quien debe vivir el menor.

También ha ordenado a la madre que "de inmediato" lo restituya en su lugar de residencia, en Carloforte, y limita el ejercicio de su derecho a estar con el menor a que lo vea de manera reglada y en Cerdeña. Sin embargo, el equipo jurídico de Juana Rivas ha insistido en que esta decisión no afecta a la medida cautelar aprobada por un juzgado en funciones de guardia y que frenó la vuelta del niño con su padre.

Este fallo se produce después de que el equipo de Aránguez Abogados que representa a la española forzase la revisión de la sentencia que concedió a Arcuri la custodia de sus hijos. El nuevo pronunciamiento judicial repasa la relación de la expareja y desde marzo de 2019 analiza las continuas denuncias de Rivas al italiano por maltratarla a ella y a sus hijos.

El punto de vista de los Servicios Sociales italianos

Incluye en ese relato que de los informes de Servicios Sociales italianos sobre los niños "no emergen datos preocupantes ni significativos" respecto a la figura paterna, lo que motivó el archivo de numerosas denuncias de la madre y permitió que el italiano mantuviese la "custodia exclusiva". Apunta además que Rivas demostró "grandes habilidades de manipulación hacia los menores". El fallo también refleja que, en la audiencia celebrada el pasado 15 de noviembre de 2024, el Fiscal General anunció el archivo de las investigaciones abiertas en 2022 contra Arcuri por malos tratos a sus dos hijos y por los delitos de lesiones. A este archivo suma que Arcuri no se opuso al viaje del menor de los dos hijos a España para pasar la Navidad con su madre y su hermano.

El niño partió el 22 de diciembre y estaba previsto que regresara a Italia el 2 de enero, pero ese regreso no se ha producido. Según el fallo, el equipo de Juana Rivas anunció que el niño no iba a volver y que la decisión no buscaba "violar las disposiciones" de la justicia italiana sino "proteger temporalmente al menor en su domicilio de cualquier daño resultante de la convivencia paterna". Atendiendo a los informes, la sentencia recoge que los malos tratos que ha relatado Rivas o el peligro para los hijos de estar con su padre es el resultado de "su deseo de oscurecer la figura paterna frente a sus hijos". También apunta que el menor de los hijos declaró el pasado 6 de diciembre su "sincero y fuerte apego" a la vida que ha tenido hasta el 22 de diciembre con su padre en Carloforte.

Con estos argumentos, la sentencia vuelve a otorgar la custodia del menor "exclusivamente" al padre y apunta que es "el único" de los dos progenitores que ha demostrado capacidad de "relación afectiva" y de educación y el que mejor puede asegurar el desarrollo de la personalidad del niño. Recuerda además que Rivas ya fue juzgada y condenada por un delito de sustracción de menores en 2016 y añade que "parece más que probable" que pudiera repetir su comportamiento y exponer a su hijo "a un grave riesgo de daño psicológico" por separarlos de manera prolongada del padre y de su entorno socioemocional.

Por eso, limita las visitas de la madre a Cerdeña y en momentos reglados, como los fines de semana cada dos semanas, en las vacaciones de Navidad y verano.También acuerda mantener un seguimiento al menor y realizar una nueva evaluación del niño, que recibirá apoyo psicológico si lo necesita.

Juana Rivas recurrirá la sentencia

Juana Rivas recurrirá la decisión de la justicia italiana, decisión que, según sus abogados, no afecta a la medida cautelar de protección dictada en el ámbito penal por la jurisdicción española, que acordó que no regresara con su progenitor.

En un comunicado, Carlos Aránguez, letrado de Rivas, argumenta los motivos por los que recurrirán el fallo de la Corte de Apelación de Cagliari, en que Arcuri está procesado en Italia por presunto maltrato a su hijo, de 11 años, por lo que considera "inaudito" que una víctima, "máxime siendo un menor", deba convivir con el supuesto agresor. Argumenta también el recurso en que, con esta decisión enmarcada en el proceso civil de familia sobre la custodia del menor que se ha dirimido en Italia, se separa a Daniel de su hermano mayor, Gabriel, "que tras alcanzar los 16 años y denunciar a su padre por maltratarle decidió trasladarse a España para vivir con su madre".

Juana Rivas presenta una denuncia internacional por violencia vicaria contra su expareja Ver más

Esta nueva decisión, agrega, infringe la sentencia dictada por la Corte de Casación italiana, que "anuló radicalmente la anterior sentencia de instancia que también concedía la custodia a Arcuri". Según Aránguez, la Corte de Casación italiana ordena tener en consideración que los hermanos han de vivir juntos y que ha de prevalecer el interés superior del menor por encima de cualquier otro. Y "lógicamente, el interés superior de Daniel no es compatible con convivir con un padre procesado por maltratarle", añade.

El menor continuará de momento en España

El equipo jurídico de Rivas recuerda que el tribunal encargado de este procedimiento es la Sala de lo Mercantil de la Corte de Apelación de Cagliari, "sin especialización en la materia". Esto es así, explica, porque la anterior decisión de la Sala de lo Civil de ese mismo tribunal fue revocada por la Corte Suprema italiana, y no habiendo otra sala de lo civil, pasó a la especializada en Derecho Mercantil. Aránguez incide en que se trata de un menor de 11 años que "ha expresado ante un Juzgado español que siente terror a volver a vivir con su padre".

Tras señalar que Daniel se queda de momento en España y que seguirán ejerciendo todas las acciones que garanticen su derecho a "una vida libre de violencia", asegura que Rivas cumplirá "cualquier instrucción de la jurisdicción española sobre el menor, que es la que debe decidir sobre su protección, pues Daniel y Juana se encuentran en España".